祥哥驚傳減產 首開腔回應去向 轉戰《百萬富翁》主持 東張都關事?

三奪視帝的資深藝人黎耀祥（祥哥）向來以親民形象見稱，早年更以膾炙人口的金句「人生有幾多個十年？」令全港市民無一不識。不過，近年他的劇量明顯大減，轉移至商演及拍攝綜藝節目，甚少有劇集作品出現，令粉絲擔憂他是否慢慢放棄拍劇，甚至有網民感嘆「難道要看祥哥的劇集真的要等十年」？



親自回應「減產」傳聞 轉戰主持界？

對於外界的種種揣測，祥哥首度開腔回應，他指其實是一直等適合的好劇本。事實證明，所謂「減產」純屬無稽之談！他不但沒有停下來，更回應「減產」傳聞，轉戰主持「百萬富翁」。

原來，祥哥近日擔任全港灰甲產品銷量NO.1的「樂道灰甲妥」代言人。為了設身地推介產品，他更「轉戰」模仿主持經典遊戲節目《百萬富翁》特別版，其親民入屋的風格，深得觀眾們讚賞及喜愛。

化身「百萬主持」網民大讚神還原 比「專業」更專業

祥哥化身「百萬主持」，熱心分享解決灰甲的產品，更說「除了奬金要高，推介產品一定要有效」。他的神級演繹獲網民大讚媲美原版《百萬富翁》，深入地由ABCD，選出正確答案。祥哥笑言：「主持百萬富翁容易，但有樣嘢比做主持更緊要——就係希望觀眾可以喺黃金時間，揀啱方法擊退灰甲！」

提到為何對灰甲問題如此關注，祥哥隨即主動回應：「見到好多家庭觀眾長期受灰甲（甲癬）問題困擾，黃厚趾甲、難睇又難醫，影響自信心同驚傳染畀家人。我作為主持人都想喺《百萬富翁》嘅角度幫大家解決實際困難。」

對代言產品要求極高 爆出護甲新金句

祥哥透露自己對介紹灰甲產品極為嚴謹，認為產品必須由本港大學研發才有信心。而這款「樂道灰甲妥」正是他的信心之選，擁有有效針對灰甲的中藥成分，高效滲透直達甲床。經過真人測試，兩星期見效。其效果媲美同類西式產品，且不含西藥，零副作用，不傷肝，無需銼甲，亦為全港灰甲產品銷售No.1*。

他最後補充：「希望所有觀眾朋友，試得多，不如揀得啱，希望大家都成為自己趾甲嘅百萬富翁。」

連東張都推介？折解「樂道灰甲妥」7大星級優勢

這款可以令視帝祥哥如此有信心的「樂道灰甲妥」，原來連東張都推介！「樂道灰甲妥」由本港大學研發，配方源自老中醫多年的臨床經驗。產品主打以下七大賣點，難怪深得祥哥歡心：

1. 信心保證：本港大學研發中藥灰甲配方。

2. 銷量冠軍：全港灰甲產品銷售No.1*。

3. 功效顯著：效果媲美同類型西式產品#，而且經真人測試，證實有效。

4. 成分天然：零西藥、零副作用^^，保證不傷肝。

5. 速效擊退：只需2星期見效^。

6. 簡單易用：過程無需銼甲，輕鬆處理灰甲煩惱。

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^效果因人而異

^^2025年12月，20位用家認同的使用調查報告數據。

#第三方測試，灰甲真菌試驗報告，2019年。

*根據安栢市場策劃(香港)有限公司於2025年8月份進行的香港灰甲產品消費者行為市場調查報告結果。

（資料由客戶提供）