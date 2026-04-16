正義女神｜朱樂洺入行14年飾演變態殺人犯而入屋　放棄邊緣遇佳導

TVB劇集《正義女神》今日（16日）一集講到少年謝家強（朱樂洺 飾）涉嫌藏毒，其律師代表他認罪，「言官」言惠知（佘詩曼 飾）卻覺疑點重重，不但口供前後矛盾，程睿燊（馬貫東 飾）也確認朱樂洺早已戒毒。朱樂洺呈上的認罪書過於完美，彷佛背後有人指導一切。

朱樂洺飾演少年犯。(影片截圖)

少年謝家強（朱樂洺 飾）涉嫌藏毒，其律師代表他認罪，「言官」言惠知（佘詩曼 飾）卻覺疑點重重。(影片截圖)

朱樂洺呈上的認罪書過於完美，彷佛背後有人指導一切。(影片截圖)

朱樂洺藝訓班出身

現年32歲的朱樂洺畢業於2012年第26期無綫電視藝員訓練班，與何廣沛、林泳淘及「威龍潘金蓮」梁茵等人為同學，年前在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中演變態殺人犯令觀眾留下深刻印象。朱樂洺曾經參加過多套電視劇的演出，他亦曾經為《東張西望》客串做主持。他拍攝過《愛回家之八時入席》、《公公出宮》、《跳躍生命線》、《白色強人》、《愛回家之開心速遞》、《解決師》、《使徒行者3》、《把關者們》、《我家無難事》、《白色強人II》、《愛回家之開心速遞》、《法證先鋒V》、《新聞女王》及《法證先鋒VI：倖存者的救贖》等劇集。

朱樂洺嘅演繹令不少網民不寒而慄。

朱樂洺同時演活咗仇恨、不甘同憤怒。

朱樂洺放棄邊緣遇佳導

朱樂洺除了在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演變態殺人犯「曾梓謙」而入屋外，他的另一個角色都讓人留有印象，就是在《愛回家之開心速遞》飾演「維修部技工」大口九一角。入行多年，其實朱樂洺都有想放棄的時候，他表示在最想放棄時認識到鍾澍佳（佳導）：「佢話畀我聽就算行喺後面，只要用心做人哋一定會睇到，然後佢就畀咗今次嘅機會我。一開頭收到劇本，我心諗咁耐以嚟都未有人搵我做過咁重嘅角色，但我記得佢其中一句教過我嘅嘢係：『凡事有可能』，所以我就決定要好盡力、好盡力咁做呢個角色去報答佳導。」

朱樂洺放棄邊緣遇佳導。(TVB圖片)

佘詩曼曾幫助過他

除了佳導，另一位幫助過他的人就是曾在《新聞女王》中合作的佘詩曼，朱樂洺指佘詩曼會親自教導：「我收到呢個角色嘅時候，佢都喺現場，佢問我拍到邊度，又即刻叫我攞劇本出嚟同佢分析吓。佢同我講：『我哋SNK嘅個個都一定要好』，到依家我哋大家嘅感情都仲係好好。」

佘詩曼曾幫助過他。(ig圖片)

朱樂洺再遇佘詩曼。(影片截圖)

朱樂洺去年於社交平台大爆自己染上一種皮膚病，嚴重程度直接影響其演藝生涯，他表示自己患上「玫瑰痤瘡」皮膚病，情況令人擔心。當時朱樂洺表示正積極治療中：「早睡，戒酒，希望同玫瑰痤瘡快啲byebye。」