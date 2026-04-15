胡杏兒出席慈善晚宴生圖流出狀態令人驚艷　人品個性特質獲激讚

現年46歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。胡杏兒平日除了要忙於她的演藝工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。近年胡杏兒主力在內地發展，經常要往返中港兩地，相當忙碌。

胡杏兒和李乘德慶祝結婚10周年。（IG@hakkaphil）

胡杏兒一家五口好幸福。(ig圖片)

胡杏兒好靚。(ig圖片)

原相機生圖狀態令人驚艷

昨日內地一名時尚圈公關就於社交網分享了在慈善晚宴上與胡杏兒的合照，以「胡杏兒｜李太太今晚好靚｜香港保良局晚宴」為標題，發文寫道：「現場還偶遇了熟悉的港星 @胡杏兒 Myolie 之前好多活動都和杏兒碰過面，她一直都是優雅獨立的代名詞，自帶超強個人魅力。昨晚的她全程光彩照人，妝容儀態都超出眾，還全程認真投入晚宴每一個環節，溫柔又專注，狀態真的絕了」，大讚胡杏兒內外兼備。相中可見胡杏兒當晚穿上珍珠色連衣裙搭配白色西裝外套，簡約得來充滿時尚氣息，優雅脫俗，大方得體。在原相機拍攝之下，胡杏兒的美貌依然出眾，令人驚艷，跟她自己官方發的精修圖以及在電視上看到的靚樣幾乎無差異，狀態絕佳。

胡杏兒出席慈善晚宴的生圖。(AdamHoo@小紅書)

胡杏兒身材好fit。(ig圖片)