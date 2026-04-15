吳日言突曬黑白照談交代身後事引恐慌　曾爆移民辛酸同老公狂鬧交

現年42歲的吳日言在2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後育有三名子女，2024年舉家移民英國展開新生活。不過在當地卻遇上不少困難，先後遇上被爆走尾數兼隔空「開戰」、經營餐廳遇上租務糾紛、曾跟老公在街上吵大鑊鬧交及子女難以融入校園圈子的問題，令外界關注她移英後的生活壓力。昨日（14日）吳日言突然在IG曬黑白照，更談及交代身後事，引起外界恐慌。

吳日言在2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後育有三名子女，2024年舉家移民英國展開新生活。（IG圖片）

吳日言與老公移英後遇上不少困難。（IG圖片）

吳日言談「身後事」引起恐慌

吳日言昨日在IG分享多張外遊的照片，不過第一張竟然是與老公Barry在機場的黑白合照。相中Barry搭住吳日言的肩膀，原本畫面溫馨，但黑白調色卻帶來幾分沉重。吳日言透露今次是難得與老公到葡萄牙旅行，享受二人世界。

吳日言突然曬出黑白照，文中更大談交代身後事，嚇窒大批網民。（IG圖片）

她指雖然二人世界好開心，但沒有孩子再旁缺少了可愛的笑聲：「沒有小朋友喊聲、叫聲，但缺少了可愛的笑聲！爸媽就是這樣犯賤……」另外，她表示：「我哋兩公婆真係無所不談，上飛機嘅時候居然交代身後事。」吳日言補充：「說起是但一個遭遇不測，應該如何處理？」又隨即以輕鬆語氣表示：「大佬呢個moment真係唔可以死住，我仲有三個小朋友」，並笑言「點解去旅行講啲話題咁搞笑？說起是但一個遭遇不測，應該如何處理？大佬🙏呢個moment真係唔可以死住，我仲有三個小朋友，講講吓咁就落機！😅哈哈，點解去旅行講啲話題咁搞笑？」

吳日言難得與老公外遊享受二人世界。（IG圖片）

網民被嚇一跳 老公幽默回應

有大批網民看到吳日言的帖文，都忍不住留言表示被嚇一跳，更留言指：「黑白相好易嚇親人ga」、「俾你嚇死呀」、「點啊！仲要整張咁嘅黑白相」。就連Coffee林芊妤都留言寫道：「喂呀，你呢張相嚇死人😂」。另外，吳日言老公Barry亦幽默回應：「我睇見以為我死咗」，讓網民虛驚一場。