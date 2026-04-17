Edan日夜顛倒仍神采飛揚　原來靠「細胞級保養」撐起水潤嘭彈肌

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）出名是圈中的「大忙人」兼「拼命三郎」，平時拍劇、拍綜藝節目，又要排練Concert及頻頻出席品牌Event，行程排到密密麻麻。早前Edan更在社交平台大吐苦水，直言忙到「連瞓覺時間都冇」！



不過，一眾「爵屎」卻留意到一個神奇現象，就是無論Edan經歷了多少個通宵，每次現身，他的皮膚依然白嫩緊緻、水潤嘭彈，完全沒有半點疲態和殘樣。究竟Edan在極端缺眠的狀態下，是如何保持猶如剝殼雞蛋般的完美膚質？Edan早前大方公開他的急救保養秘訣，原來全靠一招「細胞級」的逆齡法寶！

經常日夜顛倒拍節目、排練Concert的Edan，坦言熬夜極度傷皮膚，單靠外塗護膚品根本無法阻止膠原蛋白流失。

熬夜=膠原殺手！拆解25+斷崖式衰老迷思

Edan坦言，做藝人經常日夜顛倒，休息不足，肌膚特別容易乾燥長出細紋。從醫學角度來看，「熬夜」絕對是扼殺膠原蛋白的頭號元兇。有研究指，人體的膠原蛋白從25歲開始便會進入「淨流失」狀態，合成速度變慢，分解速度加快。加上高壓的生活節奏、睡眠不足、紫外線及空氣污染，亦會令體內產生大量自由基，破壞膠原結構。許多30+的男女都會驚覺自己「斷崖式衰老」，出現眼周細紋、法令紋加深、面部下垂、皮膚暗沉等問題。

很多人以為狂食豬腳、花膠可以補充膠原，但其實這些都是保養謎思。食物中的膠原蛋白分子高達30萬道頓（Da），人體根本難以吸收，反而會攝取過多脂肪導致肥胖；而外用膠原蛋白分子太大，亦無法穿透皮膚屏障，只能停留在表層保濕；至於市面上的「植物性膠原蛋白」更只是碳水化合物的膠質，完全無法補充肌膚所需！

穿上正裝的Edan散發成熟魅力，全靠細胞級保養「修復」殘樣，即使面對密集閃光燈，皮膚依然水潤飽滿！

Edan激讚逆齡法寶 「4超」細胞級超微膠原飲

要真正做到深層補給，Edan的私藏法寶就是日本百年品牌銷售No.1日本製森下仁丹的全新升級版「Collagen EXCELL PUMP細胞級超微膠原飲」！這款被譽為「急救神器」的升級版膠原飲，擁有超越市面一般膠原產品的「4 超」極致優勢，一擊命中老化源頭：

• 超細！500Da超微水解分子

採用專利技術精煉，分子比一般膠原蛋白激小600倍！能直接穿透腸道壁被身體極速吸收，直達真皮層，細胞級膠原再生，有效緊緻、保濕、撫紋。

森下仁丹Collagen EXCELL PUMP膠原飲擁有500Da超微水解分子，比一般膠原激小600倍，極速被細胞吸收。

• 超濃！12,500mg激高濃度

小小1支50ml，已蘊含高達12,500mg膠原蛋白肽，有效提升膠原吸收效率，極速撐起肌底，特別適合膠原流失加速期，為肌膚提供「即時補給」。

• 超純！100%高純度：

採用100%高純度由魚類提取的海洋膠原蛋白肽，確保最高品質，不含多餘雜質或添加劑，維持肌膚彈性。結合彈力蛋白肽，鞏固肌膚基底，牢牢鎖緊膠原，保持水淫飽滿，實現彈力升級。

• 超淨！0糖健康無負擔：

對於注重身型的Edan來說，0糖配方絕對是恩物，每日飲都不怕肥，同時具抗醣化作用，減少糖份對膠原蛋白的破壞，有助維持肌膚彈性與光澤！

除了強大的「4超」膠原，配方更糅合了多種黃金美肌成分，包括深層補水的透明質酸、鎖緊膠原的彈力蛋白、促進排毒的甘胺酸，以及具備美白抗氧功效的多種維他命（含維他命C、B）。1支就能做到緊緻、補水、亮白，全方位逆轉肌齡！

無論係型仔 Edan 定係搞笑女裝造型，都遮擋唔住佢嗰種由內而外散發嘅光澤感，即使同後生嘅細妹合照，Edan皮膚彈力同飽滿度完全不落下風，展現最強逆齡實力！

Edan真實用後感大公開 細紋bye bye、重拾嘭彈肌

提到這款膠原飲的威力，Edan表現得相當雀躍，大讚其急救效果驚人：「平時拍綜藝真係跑到氣咳，有時凌晨收工，幾個鐘後又要化妝出Event，皮膚真係好易乾到現晒幼紋！好彩有佢幫手急救，我飲咗短短幾日，已經feel到皮膚水潤、光澤咗好多，上妝超級貼服！最誇張係眼周同嘴角啲細紋真係冇晒，塊面摸落去緊嫩之餘好有彈性，成個『零皺水潤嘭彈肌』返晒嚟！而家就算尋晚通頂，今日見大家依然可以保持最佳狀態！」

Edan的親身感受，亦與產品的臨床數據完美吻合。數據顯示，高達100%用家認同其強大功效，長時間飲用更能見證肌膚的逆齡變化：

• 7日：水潤度顯著提升，徹底告別乾燥缺水。

• 14日：虎紋、細紋明顯淡化，肌膚更顯年輕。

• 30日：彈力全面提升，重拾緊緻彈滑的年輕輪廓。

限時優惠！跟Edan入手 限量換領專屬精品

想像Edan般，日夜搏殺依然保持零死角嘭彈肌？現在就是跟隨偶像步伐的最佳時機！森下仁丹現正推出極罕限時優惠，各位「爵屎」及愛美人士絕對不能錯過！由即日起至2026年5月7日，購買森下仁丹Collagen EXCELL PUMP 細胞級超微膠原飲（50ml x 10支）單盒只需$499，買第2盒即享半價！（折實平均每盒只需$374.3）。凡購買兩盒，更可隨機獲贈1套限量禮品（D / A / N shot 杯），極具收藏價值！

(“D” shot 杯)

(“A” shot 杯)

(“N” shot 杯)

把握機會，為肌膚注入源源不絕的500Da超微膠原，一齊擁有Edan同款的發光嘭彈肌啦！

（資料由客戶提供）

立即入手︰ https://bit.ly/4dTNPBD

了解更多︰https://www.jintan.com.hk/