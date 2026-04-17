陳茵媺自爆真實性格親揭鮮為人知一面　與老公陳豪旅遊方式極不同

現年45歲的陳茵媺與大她10年的老公陳豪於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，毅然放下如日方中的演藝事業，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳茵媺不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。

陳茵媺又靚又性感。(ig圖片)

陳茵媺好性感。(陳茵媺IG)

陳茵媺與老公陳豪及子女慶祝生日。（IG@aimeechan_official）

自認係旅遊特種兵同老公唔同

日前陳茵媺於社交網分享了一段短片，寫道：「挑戰下網絡用語！看看我跟不跟得上潮流」。片中陳茵媺正在接受訪問，被問到她是i人或是e人，陳茵媺說：「我覺得我係i人，我鍾意喺屋企，我又有少少怕醜。我覺得我係內斂啲，好多嘢諗。」問到她是「淡人」還是「濃人」，當她知道兩者的分別，即很大反應問道：「係咩？我示範畀大家睇啫。」

陳茵媺又表示去旅行的時候，她是一個特種兵：「我係一個一個特種兵式旅遊者，我做咩都要有計劃既，我計劃咗去5個地方我就死都要去足嗰5個地方，我有好多景點想睇，如果唔plan好，咪咩都做唔到囉。我最遲前一晚就會check好晒啲哂嘢。不過阿mo (陳豪) 唔係咁樣既，佢比較chill (放鬆) 啲，有次我同佢去巴塞隆納，行死，佢就喺度笑，我就話老公原來我同你有呢part係唔同既。其實我哋既性格好相似，但係喺呢方面就有啲唔一樣。」最後主持提到「偷感」一詞，問陳欣媺有沒有一些鬼祟的時候，她說：「有都唔話你知啦。」

陳茵媺表示她是i人。(小紅書截圖)

陳茵媺表示她是i人。(小紅書截圖)

陳茵媺好可愛。(小紅書截圖)