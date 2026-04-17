方媛親力親為湊女行動反擊網民質疑　分享用麻辣火鍋泡腳奇招養生

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。日前她就分享了她的湊女時光以及奇招養生。

郭富城一家。（IG@mokafy）

親力親為湊女奇招養生

方媛在社交網發布了帖子寫道：「plog來了 工作、生活日常」，她分享了大量她在工作時的花絮照片，以及她與大女二女外出玩耍和吃飯的照片，也有好去泡腳養生的照片。從方媛湊女的照片可見，她無論是帶囡囡出去玩、吃飯又或是去參加表演，都是親力親為的，其中一張相看到她為囡囡紮頭髮，畫面十分溫馨，完全體現到她是一位疼錫女兒又盡責的好媽媽。外界對於方媛的「豪門闊太日常」總有諸多揣測，甚至有網友質疑其生活僅是喝貴婦下午茶，孩子皆由保姆照顧。對此，方媛早前罕見透過短片強硬回擊，今次曬出這些湊女照再次證明自己是有好好照顧女兒的。另外她泡腳養生竟然是用火鍋水，這樣新奇的方法令網民十分好奇，她亦親自在評論區回覆網民這個火鍋水內有什麼材料。

方媛分享她的工作及生活照。(小紅書)

方媛分享她的工作及生活照。(小紅書)

方媛親力親為湊女。(小紅書)

方媛帶囡囡去玩。(小紅書)

方媛親力親為湊女。(小紅書)

方媛用火鍋泡腳養生。(小紅書)