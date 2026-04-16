黃霑《今夜不設防》爆25歲破處經歷翻Hit　網民感嘆昔日電視尺度

已故香港三大才子之一的黃霑，當年與蔡瀾、倪匡共同主持的亞洲電視神級清談節目《今夜不設防》，向來以言論大膽、風格百無禁忌見稱，絕對是香港電視史上的經典。近日，一段黃霑在節目中大方坦承自己於1965年、25歲時召妓「破處」的精華片段在網上再度被翻出瘋傳，其坦蕩蕩的態度與爆笑的細節，瞬間引發大批網民熱烈討論。



黃霑於2004年逝世，曾與好友金庸、倪匡、蔡瀾一起獲大眾及傳媒冠以「香港四大才子」之譽。（黃霑 Wong Jim@Facebook）

90年代，由黃霑、倪匡、蔡瀾主持的《今夜不設防》，當時每集邀請的嘉賓均是超級巨星，包括林青霞、張國榮、王祖賢等，是紅極一時的清談節目。（亞視周年特刊圖片）

尊重摯愛女友保處子之身 25歲隨友赴公寓獻「第一次」

該集節目的嘉賓為女星夏文汐與梁韻蕊。節目中，黃霑針對「娼妓合法化」問題主動挑起「召妓」這個敏感話題，夏文汐見狀順勢反問他是否有接觸過妓女。沒想到黃霑毫不扭捏，隨即大方承認，更驚人地表示自己的「第一次性經驗」確實是來自妓女。

該集節目的嘉賓為女星夏文汐與梁韻蕊。（ATV 亞洲電視）

黃霑表示自己的「第一次性經驗」確實是來自妓女。（ATV 亞洲電視）

黃霑解釋了背後的原因，當年他極度尊重自己深愛的女友，加上對方是處女，自己不敢越雷池半步。就這樣，他一直保持着「處男」之身直到25歲。後來，在一位電視編導朋友的帶領下，他帶着30港元前往佐敦道某公寓召妓，才正式獻出了第一次。

黃霑話因為尊重深愛的女友，所以自己「唔敢」越雷池半步。（ATV 亞洲電視）

黃霑自爆自己保持「處男」之身直到25歲。（ATV 亞洲電視）

緊張「不舉」遭小姐嘲諷 蔡瀾倪匡全程狂笑

黃霑以極具幽默感的方式描述了當晚的窘態。他笑稱自己當時緊張到「完全是終身秀才」（意指不中舉人，諧音「不舉」）。面對這種情況，那位小姐不但感到錯愕，更忍不住調侃他：「先生，是不是我要給你一封利是？」當得知眼前的黃霑已經25歲時，對方更驚訝地直呼「去死啦！」。

黃霑聲情並茂地重現當時如何被人調侃。（ATV 亞洲電視）

在黃霑繪聲繪影地分享這段「黑歷史」時，同場的老友蔡瀾和倪匡全程捧腹大笑，不時在一旁搭話，現場氣氛輕鬆無比。而作為女嘉賓的夏文汐，其真實反應更成為了節目的另一大亮點。面對如此露骨的話題，她不但沒有顯得扭捏，反而從最初的驚訝，到後來邊聽邊笑，甚至好奇地追問「是多少年前了？」，表現出極大的興趣與落落大方。四人間微妙又歡樂的化學作用，將節目的娛樂效果拉到最滿。

同場的老友蔡瀾和倪匡全程笑到閉唔到口。（ATV 亞洲電視）

作為女嘉賓的夏文汐更好奇追問「是多少年前了？」（ATV 亞洲電視）

網民佩服霑叔坦蕩 慨嘆當年節目超前

這段影片的重新流傳，瞬間勾起了大眾對80、90年代香港電視圈的美好回憶，許多網民大讚黃霑的坦率與真性情：「真君子坦蕩蕩，風流而不下流」，亦有人慨嘆當年的電視節目內容精彩且包容度極高「舊時香港娛樂節目，何其精彩」、「悲哀，這些言論在40年後，竟然超前這麼多。」

許多網民大讚黃霑的坦率與真性情。（Facebook截圖）