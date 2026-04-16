葉蒨文肚凸凸疑有喜　懶理「主人小貓」稱呼惹負評：我不嬲都Kam

憑TVB戀綜《女神配對計劃》成功配對的葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM），自拍拖以來愛得如膠似漆，不時情侶檔搵錢，人氣急升，今日（16日）兩人更一同出席《女神配對計劃2》全球招親記者會，向新一輯的「女神們」送上祝福。

葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM），今日一同出席《女神配對計劃2》全球招親記者會。（陳順禎 攝）

情侶檔吸金賺到「數唔到」？

在接受《香港01》訪問時，葉蒨文和曾展望異口同聲表示回望過去一年，感觸良多，當日同樣的場景一一湧現腦海。兩人這一年不但收穫愛情，還賺到豬籠入水。曾展望承認自己是很幸運，但至於進帳金額就不是很清楚，「真係數唔到。（咁多？）因為公司有程序，有時做完唔係即刻出糧，所以真係數唔到，而唔係多到數唔到。不過最重要係多咗曝光機會，俾大家認識到已經好開心。」

葉蒨文和曾展望過去一年憑節目人氣急升。（陳順禎 攝）

寄語新一輯參與者「放手一搏」

問到兩人作為成功例子，有何貼士給予一班「新女神」？葉蒨文直言節目沒「包單」一定能配對成功，「呢個都算半工作，我覺得無論愛情定工作，人生都要放手一搏。我知道某啲國家嘅真人騷係有劇本，但我哋係冇嘅，所以最緊要真，除非你啲戲好好，可以呃曬所有人。」曾展望則提醒大家要練成「強心臟」，因為節目出街後一定會有討論度，所以要有心理準備，「我都想同觀眾、網民講下，大家可以對嚟緊嘅女神，同參賽者都歡容啲，唔好輿論得太入肉，因為大家都鼓起好大勇氣，先參加呢個節目。」

日前葉蒨文在社交平台分享北上深圳探男友班的片段，網民反應兩極。（threads截圖）

更曝光兩人私下互稱「主人與小貓」的親密稱呼。（threads截圖）

回應「主人與小貓」稱呼惹負評

提到網絡輿論，日前葉蒨文在社交平台分享北上深圳探男友班的片段，不但自封「總經理夫人」，更曝光兩人私下互稱「主人與小貓」的親密稱呼。有網民覺得二人Sweet，但亦有網民覺得「Over」，甚至狠批有點「Kam」，看到尷尬。葉蒨文直言不諱：「我不嬲都Kam嘅。大家咁遲先發現？我哋出post係因為fans叫咗好耐，加上每個人受眾群唔同，特別而家網絡時代，我哋只係一粒微塵，鍾意睇就睇，唔鍾意睇有大把選擇。」曾展望則表示：「唔開心點都會有少少，但又唔會嬲」，他覺得既然選擇在公眾平台分享，已經預料到會有不同的聲音，他們都只是想分享一下日常。

葉蒨文驚現「肚凸凸」。（陳順禎 攝）

葉蒨文肚凸凸疑「有喜」？

另外，今日身穿吊帶連身裙的葉蒨文，側身時顯得小腹微隆，引來「有喜」疑雲。葉蒨文澄清只是裙子剪裁問題。曾展望幫口說：「佢係有好多喜悅啊！（會唔會奉子成婚？）唔會！」談到另一CP林俊其之前承諾5年內迎娶羅毓儀，問曾展望又有否結婚計劃？他認真表示：「呢啲咁私人嘅嘢，我唔會公開場講，我想留返啲驚喜俾佢。」雖然暫時未有結婚時間表，但GM坦言有想過同居生活，唯目前仍受制於經濟條件，現階段會先專注事業，好好經營這段感情。