女神配對2｜阮嘉敏曾主動向媽咪提議相睇　抗拒姐弟戀：驚要湊仔

年初憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣急升的阮嘉敏（Mandy），昨日（16日）現身電視城出席《女神配對計劃2》全球招親記者會，宣布正式加入「女神」陣容。她接受《香港01》訪問時表示，原本四月要返上內地拍攝短劇，但因為延期，所以就可以趁中間空檔參加這次真人騷，「係公司提議我參加的。上星期尾，公司突然叫經理人我可唔可以返嚟面試，結果一傾就傾咗兩個鐘，回顧返我咁多年嘅戀愛心路歷程，所以呢幾日我啲前度不斷喺腦入面浮現，有啲個樣甚至已經好模糊。」

阮嘉敏（右1）成為《女神配對計劃2》5位女神之一。（陳順禎 攝）

入行10年首戰真人騷 35歲成優勢？

現年35歲的阮嘉敏，是5位新女神中年紀最大，今次也是她入行10年第一次參加真人騷，她直言心情好緊張，「同埋屋企人好鼓勵我參加。（係咪因為妳都35歲，擔心妳？）係嘅，但我覺得呢個年紀都係一個優勢，因為我年紀最大，大家會幫我先囉。」

阮嘉敏年初憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣急升。（陳順禎 攝）

曾遇舊愛「無縫接軌」

談到感情經歷，曾拍過四次拖的阮嘉敏，透露有一任男友涉及「無縫接軌」令她受傷。她形容當時兩人正處於冷戰階段約兩星期，後來當她嘗試挽回時，對方態度竟出現180度轉變，「我問佢係咪同咗第二個女仔一齊，佢話冇，但最後我哋分開咗，佢哋就真係喺埋咗一齊。」不過阮嘉敏認為愛情無分對與錯，在一起的那三年，對方也曾對她呵護備至，「所以我覺得唔緊要，最重要係佢開心。」

阮嘉敏坦言恨拍拖。（陳順禎 攝）

自認「工作狂」忽略另一半

除了遇到不忠，阮嘉敏亦自我檢討，承認過往因為太專注工作而冷落了另一半。由於藝人工作時間極度不穩定，她曾多次為了拍劇或出活動而放飛機，甚至連對方的生日也陪得半日。「我將份工作擺喺第一位，咁係令佢哋好委屈，係唔好嘅，所以我未來都要好好檢視呢個問題，學識取得平衡。」

問到怕不怕被前度爆黑歷史，阮嘉敏自言不擔心，因為她有個宗旨，就是分手後不再與前度聯絡，但仍然會互相祝福對方，「所以我覺得佢哋知道我參加呢個節目嘅話，會覺得：『死啦，佢仲未嫁到。』然後會祝福我，希望我搵到一個好男人。」

阮嘉敏說林保怡是她的理想型。（陳順禎 攝）

抗拒姐弟戀

對於即將在真人騷中尋找真命天子，阮嘉敏公開自己的擇偶標準。她坦言不太能「姐弟戀」：「坦白講，去到我呢個年紀都唔想試咁多了，而且男仔比較遲熟，如果再搵個細過我嘅，我未必駕馭到佢，我驚要湊仔，我唔想擔心老公食咗飯未、識唔識包紮傷口呢。」

阮嘉敏坦言不太接受「姐弟戀」。（陳順禎 攝）

曾萌生「相睇」念頭

至於可接受年齡上限，阮嘉敏直言大十幾年甚至二十年都可以接受，「最緊要睇大家夾唔夾，愛情真係冇（界限）嘅。」談到活動上自爆兩個月前有想去相睇的想法，阮嘉敏大方承認是有跟媽媽提及過，因為她很「宅」，平時不是公司就是屋企，「阿媽問我點解聖誕節妳都喺度嘅，我話我無人約嘛。妳問我，我係想拍拖嘅。既然相睇都要俾錢，但而家公司有騷錢俾我，仲幫我揾男朋友，所以唔好再話公司唔俾拍拖了。」