郭晉安陳展鵬兩大視帝球場廝殺　與伍富橋李思雅組匹克球精英隊

新興運動匹克球（Pickleball）熱潮席捲娛圈！近日，兩大視帝郭晉安、陳展鵬聯同伍富橋、李思雅、游嘉欣、莊思敏、黃德斌、孔德賢及金牌監製戚其義等人，正式組成「匹克球精英隊」，陣容星光熠熠，實力更是不容小覷。眾星日前現身球場集訓，展現出極強的運動細胞。



陣容強大！（IG/@cindylee1209）

獲副會長 Cindy Lee 親自邀請 陣容強大具「網球底」

精英隊成員伍富橋（Alvin）接受《香港01》訪問時透露，是次「組隊」是由於得到匹克球協會副會長李思雅的邀請。被問到一眾隊友的水平，Alvin 大讚大家表現專業：「大家都打得唔錯，可能因為佢地好多都係打開網球，對於擊球感同走位都有基礎，轉打匹克球好快進入狀態。」

兩大視帝同場！（IG/@cindylee1209）

雙視帝大戰：陳展鵬「港青」功底佔優

提到精英隊中兩位重量級人物郭晉安與陳展鵬，究竟誰的球技更勝一籌？伍富橋直言兩人均打得非常好，但陳展鵬在反應與速度上略有優勢：「兩個都打得好好，而陳展鵬因為以前係乒乓球港青出身，手感同反應都好敏銳，所以更加快上手。」

郭晉安狀態好好！（截圖）

陳展鵬底子好！（截圖）

伍富橋成「隊中最強」 剛獲華懋挑戰盃冠軍

在精英隊中，伍富橋不但是專業的匹克球教練，早前更在華懋挑戰盃（3.0+組別）中勇奪男雙冠軍，實戰經驗最為豐富。他在訓練場上亦不時指導游嘉欣等隊員。這次「匹克球精英隊」的組成，不僅展現了藝人們在幕後積極健康的一面，更預示着這項運動將在香港娛樂圈引發更大關注。不少網民看到陣容後笑稱：「呢隊波真係由幕後到幕前都係最強組合！」