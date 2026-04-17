陳逸璇晒瀑布深V高衩泳照　靠《中年4》人氣反彈初踏啟德舞台

43歲的陳逸璇（Jolie）於4月5日播出的《中年好聲音4》落敗出局，雖然遺憾止步，但獲網民封為「中4顏值擔當」後人氣急升。今日（17日）她在社交平台透露已接獲新工作，有機會登上國際盛事「香港國際七人欖球賽」舞台。而在重返幕前搏殺前，她早前分享了一輯性感泳裝照，狀態大勇，獲網民大讚：「太索了吧！」

陳逸璇挑選難度極高的《Never Enough》迎戰，可惜落敗。（節目畫面）

獻唱過後，陳逸璇不禁落淚，自覺每次演出都力求完美卻未能達到最好水準。（節目畫面）

黑色深V高衩顯修長美腿

陳逸璇在IG分享的新相中，穿上黑色深V高衩連身泳衣，於充滿原始氣息的瀑布與溪流間取景。其中一張照片，見她側身躺在岩石上，任由瀑布水流沖刷身體，大騷修長美腿；另一張照片則是她閉目感受瀑布洗禮，更有盤腿坐在岩石上合十冥想的鏡頭，在一片靜謐的深藍色調下，畫面充滿藝術感。陳逸璇在帖文中寫道：「呢個禮拜收到好多朋友嘅留言鼓勵，真係非常感動，多謝大家嘅支持🫶🏻 滿滿的愛，全部收到🥰趁住復活節假期，我去咗一趟旅行散散心，clear my mind and reboot 。終於返到香港，係時候專注繼續向前衝啦！」陳逸璇在去年8月舉行的《中年好聲音4》記者會接受訪問時，大方承認近年因為減少了幕前演出而體重上升，更指身邊有朋友直接要求她至少要減掉15磅。已回復最佳狀態的她，

陳逸璇晒泳照。（IG@jolieyschan）

果然係《中4》顏值擔當。（IG@jolieyschan）

登Rugby Seven演唱

今日（17日）陳逸璇在IG Story興奮預告，第一個演出將於下午四時二十五分在「香港國際七人欖球賽」啟德體藝館FANS VILLAGE展開。她分享綵排相片，並留言：「好開心，中4之後，即刻可以喺一個國際盛事演唱」。

陳逸璇有機會做「香港國際七人欖球賽」暖場表演嘉賓。（IG@jolieyschan）

陳逸璇10歲曾踏上《歡樂今宵》舞台

陳逸璇家境富裕，父親是保險公司高層，自小住豪宅。她畢業於美國著名的塔夫茨大學經濟學系，返港後於2004年獲環球唱片簽約，以藝名「陳苑淇」出道。陳逸璇早在6歲開始唱歌，10歲時已參加過經典綜藝節目《歡樂今宵》的少年卡拉OK大賽，音樂早已是人生的一部分。

10歲踏《歡樂今宵》舞台畫面曝光。（Facebook）

陳逸璇父母到場支持。（節目截圖）

陳逸璇23年前憑與李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，當時還是大學生的陳逸璇，以本名陳苑淇出道入行。雖然《合久必婚》唱到街知巷聞，但之後推出的作品沒獲太多關注，後來曾試過拍劇及當模特兒，始終星途平平。陳逸璇一度轉行保險工作後事業成功，但她覺得放棄理想的自己「窮到得錢」，所以再空餘時間成立Jazz樂隊，到不同的場合演出，堅持歌手夢。今次參加《中4》比賽初段，陳逸璇深情演繹《夜夜夜夜》，其沉穩台風與收放自如的情感處理，成功搣甩過去曾被指唱歌冇感情，獲得評審一致好評。而曾於20年前為她監製歌曲的張佳添，更對其進步感到驚喜。

曾經離婚3年前以新名「陳逸璇」再復出

陳逸璇過去曾透露在2015年與相識2年的墨西哥男友結婚，可惜兩年半後便離婚。她直言熱戀期過後出現文化差異，令婚姻生活非常痛苦，更指當年睡前都要獨自開一支紅酒助眠，養成了酗酒的習慣。離婚後，在朋友及家人支持下決定重新開始，3年前以新名「陳逸璇」復出，回歸樂壇後曾推出過新歌及推出新專輯。

參加《中4》後人氣反彈。（IG@jolieyschan）

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