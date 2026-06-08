專訪｜甄澤權魔術師心臟阻塞演出時險喪命　爆臨場一決定救回一命

在舞台上，甄澤權（Louis Yan）總能憑著一雙巧手，將不可能變成可能。他是首位在拉斯維加斯演出的香港魔術師，寫下無數輝煌紀錄。然而，當燈光熄滅、幕布落下後，這位魔法師背後隱藏的，是一段極其現實且辛酸的奮鬥史。

魔術師不為人知的現實人生

甄澤權第一次接觸魔術，源於小學時期的一場聖誕聯歡會：「記得當時老師想搵人表魔術，就揀咗兩個同學仔，一個係我，另外一個係肥肥哋嘅同學仔。就叫我哋兩個返去好試吓，學吓魔術，然後老師就會揀一個出嚟表演。咁樣我就返去叫媽咪買魔術套裝。之後就不斷喺度練習，當時都覺得自己做得好好，心諗老師一定會揀我，點知最終落空，就揀咗另一位。自此之後我就放棄咗，冇再玩魔術。」

甄澤權舞台上的直覺 ，逃過一劫的「死亡跳躍」。(葉志明攝)

黃頁Cold Call逐個打出血路

創業初期的日子，並沒有想像中的浪漫。沒有經理人、沒有演出機會，連下一餐的著落都是問題。當時的甄澤權，每天坐在家中，翻開那本厚厚的電話黃頁，逐一撥打給全港各大的酒店、公關公司、酒樓甚至婚宴部：為了維持那份微薄的尊嚴，他甚至不敢自稱是「甄澤權本人」，而是偽裝成自己的員工或助手，用謙卑的語氣推銷自己的才華。

幾百蚊一場仍咬牙堅持

「其實嗰陣時讀完書頭一年都係咁嘅狀態，出去接一個騷都得幾百蚊，每個月都有幾個騷，當時都算穩定，都係去啲中小學度教人玩魔術。為咗想再做好啲增加多啲演出嘅機會，自己開始打電話，打開本黃頁，全香港唔同嘅行業有機會用到魔術嘅話，我都打電話，自己sell自己，咁當然我唔會話係自己。我會話自己嘅員工。做咗之後，真係多咗少少嘅演出機會。」

甄澤權第一次接觸魔術，源於小學時期的一場聖誕聯歡會。(葉志明攝)

岳父一句話成無聲考驗

Louis透露，他在大學時期就開始與太太交往，那也是他魔術生涯的起步點。雖然太太一直默默支持，但作為父母，岳父岳母當初對這份「職業」難免存有微言。Louis回憶道，婚前與長輩吃飯時，曾被委婉地問及：「真係打算做魔術，會唔會考慮搵份穩定嘅工作？」

儘管長輩並非強硬反對，但那份「看不透前途」的擔憂，對當時滿腔熱血的Louis來說，是無聲的壓力。他明白，這份擔憂源於長輩對女兒幸福的保護。

疫情席捲全球

然而，命運對這位魔法師開了一個殘酷的玩笑。疫情席捲全球，演藝娛樂事業瞬間歸零，Louis的魔術舞台也消失了。對於普通人來說，這是一段長假，但對於Louis來說，這是一場噩夢。

在完全停工、沒有任何演出的情況下，Louis面對的是每個月龐大開支深感徬徨：「其實疫情前我都接咗好多電視台同其他嘅騷，收入都唔錯，變咗當時我係買咗好多大型嘅魔術道具，動不動就18萬一件，嗰陣時係鍾意就買，係用咗好多好多錢去買，而家諗起都後悔。因為咁大型嘅道具我就要搵個地方安置佢哋，就要租個倉去養住佢哋。」

Louis自認在理財方面能力不足，當時認為只要仍有收入便繼續工作，亦會隨之繼續消費。由於身為魔術師，在表演時必須具備一定的內容與道具，以確保觀眾有可觀賞的元素：「直至疫情爆發之後，就真係好難捱，你唔係幾個月喎，係三年啊。我所有收入都冇晒，工作停晒，唯有用自己嘅儲蓄頂住先，但用吓用吓就冇㗎啦。」面對工作室及道具倉租金、每個月至少要「燒掉」5萬港元。看著存款數字不斷下降，那種對未來的恐慌，遠比任何艱難的魔術表演更令他窒息。

甄澤權靠黃頁Cold Call逐個打出血路。(葉志明攝)

演藝事業陷入停滯

Louis坦言，在疫情時演藝事業陷入停滯、入不敷出的那段日子裡，深愛的妻子和家人也曾面露愁容。眼見家計艱難，他曾在無數個深夜反問自己：「我係咪真係要走去揸車，揸 Uber送吓外賣？」

生日當天的驚魂 血管塞了 99%

回想起2022年那個40歲的生日，原本應是與太太溫馨慶祝的日子，Louis卻感受到前所未有的不適。他形容當時感覺「有啲嘢勒住自己」，呼吸困難，面容扭曲，太太緊急送他入院，經醫生的診斷讓全家人陷入恐慌，指他其中一條心臟血管竟然已經堵塞了99%，要急需做通波仔波手術。當時醫生緊張說：「好彩你早到，遲啲你可能冇命。」

推進手術室情景一世難忘

Louis細說當日情景：「一個深刻嘅畫面就係入手術室之前，醫生護士要確保我清晰，會問我叫咩名 ，又會問我幾時生日 ，我話6月28日，然後所有人同我講生日快樂，我哋而家入去做手術啦，就咁樣推咗我入去。然後好快就做完出嚟，非常之幸運，自己係覺得死過翻生，醫生都話我好似重生咁，今次救得返，令我有好大嘅改變，更加要珍惜屋企人，亦要珍惜自己。」

甄澤權死過翻生更加要珍惜屋企人。(葉志明攝)

甄澤權在疫情時演藝事業陷入停滯。(葉志明攝)

舞台上的直覺 逃過一劫的「死亡跳躍」

回顧病發前，Louis正忙於在海洋公園進行大型魔術表演。其中一個動作需要他在一米多高的箱子上跳下。Louis回憶道，當時他隱約感到身體不適，直覺告訴他「不能跳」：「我feel到唔舒服，我唔跳，所以我嗰日係慢慢自己側邊落翻嚟，咁呢個冇人知道，當然觀眾唔知。」

事後，醫生告訴他這是一個奇蹟般的決定：「好在你當時冇跳落去，如果唔係返唔到轉頭，因為嗰個衝擊力很可能會衝咗上去再塞晒。」這一份對身體的感應，無意中救了他一命。

「死裡逃生」後的領悟

經歷過這場大病，Louis對人生有了全新的看法。他感嘆，自己過去並無「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）問題，卻依然突發重病，這讓他明白到健康的無常。

從十二年前的起步 到紅館的「巔峰之約」

回首往事，甄澤權感觸良多。他憶述自己第一次舉行大型巡迴表演是在2014年的九展 Star Hall，當時面對三千多名觀眾，他曾滿懷信心地以為，距離紅館的舞台或許只需再等一兩年。 殊不知，這段路，他足足走了十二年。

在這十二年間，他的足跡遍布世界各地，從拉斯維加斯到澳洲、加拿大，他用魔術征服了無數觀眾，但內心始終牽掛著家鄉的那顆「紅館夢」。 如今夢想成真，他形容這次是自己職業生涯中「觀眾量最大、規模最宏偉」的一次挑戰。

甄澤權苦等20載終圓夢紅館開騷。(葉志明攝)