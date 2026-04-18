翁嘉穗相隔29年再踏台階　跳唱《信自己》老公鄔友正都讚！

鄔友正和太太翁嘉穗昨日（4月17日）出席仁濟醫院董事就職晚宴。翁嘉穗接受《香港01》訪問時提到，原來當晚她將會粉墨登場，與主席一齊跳唱《信自己》！



翁嘉穗保養得非常好。（葉志明 攝）

翁嘉穗相隔29年再踏台階

她接受《香港01》訪問時表示，自參選港姐之後已沒有再跳唱，相當難得！她說：「覺得幾有意義，因為做人要相信自己，而且節奏好輕快，可以跳吓舞咁樣。（難唱？）難㗎，因為要跳，我哋都唔係專業人士，都練咗幾耐。（練咗幾耐？）我噚日睇返，set up個group嗰日係1月24日，由嗰日到而家。初頭可能一個禮拜兩次，之後愈嚟愈密，最後差唔多一禮拜5日，噚日、大前日都有練。」

翁嘉穗相當謙虛，坦言如果臨場不太緊張，也有8，9成OK。太太表演，老公鄔友正又覺得如何？她回答：「OK喎，佢話，你哋係咪錄音㗎？哈哈，我哋話唔係。（緊張？）暫時都OK，因為好忙，都冇乜時間緊張。」

翁嘉穗跳唱《信自己》老公鄔友正都讚！（葉志明 攝）

仁濟總理工作

多年來，網民都會好奇總理有什麼工作，她也回答：「其實我哋機構有好多單位，有醫院有學校，我哋都好照顧轄下機構，都會睇住佢哋營運，捐到錢都會畀。（需要管理？）我哋係董事局成員，都要開會，譬如一啲重要議程。」她舉例，會開會討論，並通過一些議程，例如當日就開會通過了一個財務議題。

鄔友正、太太翁嘉穗和大兒子鄔謨雲（Jason）。（葉志明 攝）

翁嘉穗和老公鄔友正（葉志明 攝）

翁嘉穗和老公鄔友正（葉志明 攝）

翁嘉穗相隔29年再踏台階表演跳唱，令人期待。（葉志明 攝）