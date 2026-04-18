陳茵媺爆有廣告商搵仔仔出鏡　諸葛梓岐罕有現身升呢做總理

日前仁濟醫院董事就職晚宴，除了鍾培生和太太莊雅婷，翁嘉穗等人出席外，諸葛梓岐、陳茵媺、莊子璇和波波黃婧靈都出席。



陳茵媺爆有廣告商搵仔仔出鏡。（葉志明 攝）

陳茵媺表示會尊重小朋友意願才會接廣告。（葉志明 攝）

陳茵媺大曬太Hermès手袋。（葉志明 攝）

陳茵媺唔清楚TVB收藝人社交帳號傳聞

陳茵媺接受《香港01》訪問時表示，當晚特來支持翁嘉穗，當記者提到翁嘉穗在當晚有跳唱演出時，她亦表示得知翁嘉穗為了表演落足苦功。談到仔女，她坦言因為有些客戶接觸，想搵她的兒子拍廣告：「始終佢哋大咗，有自己意見，我一定會問佢哋意見。」表示接拍廣告前會尊重他們的取向。另問及早前傳TVB下令收回藝人個人社交平台帳號一事，陳茵媺表示沒有聽過，老公陳豪也沒有提及。「我唔清楚，亦都冇聽過。（陳豪有講過？）又冇喎，佢呢排太忙？冇講過。佢尋日飛咗去上海，今朝先返。」

諸葛梓岐就職仁濟醫院總理。（葉志明 攝）

諸葛梓岐keep得勁好。（葉志明 攝）

就職總理仔仔到英國升學

諸葛梓岐就職今年總理，她接受《香港01》訪問時，表示小朋友到了英國讀書。「我諗住佢唔啱，但係佢好快適應到。我同佢講我都好掛住你，不如返嚟啦，佢都話鍾意喺嗰邊。（有冇叛逆期？）而家都還OK，哥哥12歲，細佬7歲，但係佢都有自己諗法。」

莊子璇盛裝出席晚宴。（葉志明 攝）

莊子璇盛裝出席晚宴。（葉志明 攝）

莊子璇話拍完節目之後多咗信心。（葉志明 攝）

莊子璇表示已完成了《魔音女團》拍攝。（葉志明 攝）

莊子璇拍完《魔音女團》：自信咗

莊子璇接受《香港01》訪問，透露已完成了《魔音女團》拍攝，問及最終6人是誰時，她笑言要留待觀眾慢慢欣賞，不肯透露。訪問中，她坦言，透露節目得到了自信，坦言覺得以前的自信是「扮出嚟」而非真正從心而發的。「以前做司儀都會做到好專業，但係內心好緊張，但係今次呢個節目之後，內心真係自信咗。」她也表示，經過《魔音女團》拍攝後，唱歌跳舞都進步了不少。

波波黃婧靈表示最近忙於考車牌。（葉志明 攝）

波波黃婧靈表示最近忙於考車牌。（葉志明 攝）

波波考車等路試

波波黃婧靈接受《香港01》訪問，她透露遺憾沒有被選入《女神配對計劃2》，也表示，早前因睇過《F1》所以走了學車，現時已通過筆試，正等待考路試。