正義女神｜朱樂洺近4分鐘法庭戲出色 難忘佘詩曼即場為自己度對白

《正義女神》昨晚（17日）一集繼續是「郵包藏毒案」，雖然謝家強（朱樂洺飾）承認藏毒，但言惠知（佘詩曼飾）認為有幕後黑手要無辜的家強（朱樂洺飾）頂罪，促請律政司徹查之餘，更表明考慮永久終止聆訊，事件驚動終審法院常任法官方官（李成昌飾），方官找來言官與洪官（許紹雄飾）大興問罪之師…經程睿燊（馬貫東飾）律師一再勸說，家強終吐出是在師爺James Au威逼下才認罪，正當家強想在庭上坦白一切時，卻因遭惡勢力以父親謝叔（魯振順飾）生命作要脅再度變卦…另邊廂，言官因案件被襲受了輕傷，終打動家強在庭上爆出所有真相，James Au等壞人最終被繩之於法…

在橫跨兩集的「郵包藏毒案」中，飾演謝家強的朱樂洺演出十分亮麗，其實謝家強這個角色相當複雜，除要演繹出家強這位前毒犯的無知、怕事及不知所措，還要同時兼顧沉淪毒海、因被操控而衍生的不甘及空洞感、及最後因自責等各種複雜情緒交集而爆喊等不同狀態；但朱樂洺卻全部演繹得恰得好處，微表情及細節位全部做足，當中尤以面無表情地背誦認罪內容、及在庭上滿面通紅爆喊坦白一切的場口最有感染力。由於在終極自白場口中，樂洺終能將積在心中多時的冤屈、不甘及內疚一次過爆發出來，故此樂洺在自白過程中，聲音明顯越來越響亮、眼淚愈來愈多之餘、面也是愈見通紅，相當入戲。

談到家強這個角色甚有發揮，朱樂洺接受官方訪問時坦言當初佳導找他演出時，確實驚喜交集：「因為嗰一年自己身體狀態唔係咁好、患咗焦慮症，要Keep住食藥，望落去個人會腫，但難得接到呢個機會，我都冇諗咁多就應承咗，之後就集中諗自己點樣演好呢個角色。」談到長達近四分鐘的法庭自白戲，朱樂洺坦言確實難忘，並感激佳導及阿佘給予他很大信心及支持，阿佘更即場幫樂洺度對白，希望能幫到他更入戲：「排戲嗰陣，佳導畀咗好大信心我，佢叫我試吓用謝家強嘅心聲去寫啲覺得合適嘅獨白，喺法官席度嘅Man姐知道咗，都有幫我寫咗幾句，之後佢哋兩個仲叫我慢慢嚟、冇畀任何壓力我，令我感受到滿滿嘅愛。所以到真係演時，都有諗住唔可以辜負佢哋對我嘅教導同支持。」

衝破皮膚炎心理關口專心演好角色

另朱樂洺昨晚在社交網留言，感激各界鼓勵及問候的同時，亦透露拍攝時備受皮膚炎困擾：「很多人都私信我為什麼當時皮膚那麼差，因為當時的我本身已經有焦慮症即是神經失調，吃了一年藥，那一年自己身體狀態不是那麼好，吃那些藥亦會令到自己發腫，怎料一停藥不夠一星期皮膚又患上了皮囊炎，剛好又遇上拍攝正義女神，但是我沒有想太多只想演好這個角色」、「一定要衝破自己心理關口」，相當專業。

朱樂洺2012年經藝訓班加入無綫，曾因客串《愛‧回家之開心速遞》「維修部技工」大口九而為觀眾熟悉，兩年前更憑《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中的情緒病患殺人犯「曾梓謙」吸獲大量好評，演技備受肯定。