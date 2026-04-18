中年好聲音4｜可嵐曾做特技替身 雙腿佈滿瘀痕回家攬住囝囝一齊喊

《中年好聲音4》將於明（19日）晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」下半場，上演「尤淑情隊」Vs「吳亦偉隊」，兩隊選手進行六次一對一PK賽，勝出者可為自己的隊伍贏得一分。每次出場前，兩隊有30秒時間決定出場人選，即是事前大家都不知道對手派誰人出戰，非常刺激。另外，每隊都有一次機會使用「天喜堂王牌」，若果勝出便雙倍得分。六個回合結束後，高分隊伍全員晉級，低分隊伍則要淘汰兩人，若果打和便各自淘汰一人。

可嵐未能晉身《中3》100強心情低落

2008年出道樂壇的可嵐有一段失敗婚姻，為了生活曾放下歌唱事業。可嵐接受製作組訪問時透露，參加《中3》未能入100強而心情低落：「但我又覺得上天嘅安排係好奇妙，可能參加《中4》先至係最好。」可嵐坦言十多年前離婚，為了有更多時間陪伴兒子，她選擇做「斜槓族媽媽」，因工作時間彈性，可以每天接送兒子返學放學。可嵐坦言當時除了工作，亦很努力讀書增值自己，考取了不少專業資格，無非就是要賺更多錢湊大小朋友。

可嵐透露曾做特技替身，受傷自然少不免：「試過返到屋企成隻腳瘀晒，我個仔夜晚未瞓覺摸住我隻腳啲瘀痕，我哋兩個攬住一齊喊。」說到此處她忍不住淚水，哽咽表示自己不懂賺錢，亦不是最好的媽媽，但一定會勤力工作賺錢養家。雖然可嵐自認不是最好的歌手，但一直堅持走音樂路，她希望藉着歌曲傳達自己「堅持」的信念，希望鼓勵大家要有永不放棄的精神。

今集可嵐以全黑Rock友造型，激情演繹樂隊Dear Jane歌曲《那裏只得我共你》， 一舉手一投足都充滿Rock味。可嵐表示很想盡力唱好此歌送給兒子，因為歌詞第一句「吻下去」，令她想起抱着剛出世的兒子：「因為呢個Kiss，證明咗以後我同佢一齊。」並指兩母子曾走了一段艱苦的路：「那裏只得我共佢。」非常感人。

至於擅長唱英文歌的陳旭培，終於首次個人在《中4》舞台唱廣東歌《這麼近（那麼遠）》，被主持車婉婉取笑：「原來你識講廣東話嘅。」陳旭培坦言一直沒信心唱好廣東歌，因覺得英文歌的發聲、咬字較容易：「唱廣東歌好多學問，所以我一直唔敢試。」評審周國豐指陳旭培若果覺得自己廣東話不好，就不應選唱《這麼近（那麼遠）》，因有幾句很難咬字，包括「一天一天日日夜夜」、「靜靜默默望着」等！想知陳旭培是否揀錯歌還是挑戰成功？想聽可嵐內心世界的詳盡版？就要收看明晚播映的《中年好聲音4》。