溫柳媚罕談與何守信舊情　揭車禍分手時間線男方性格「模稜兩可」

70年代麗的及無綫花旦溫柳媚，近日接受資深傳媒人汪曼玲的網上節目《快拍‧曼鏡頭》訪問，罕有地剖白與金牌司儀何守信（何B）的一段舊情。當年兩人分手鬧得沸沸揚揚，溫柳媚曾公開怒轟對方「花心」及「一腳踏兩船」，加上她在1979年、年僅31歲時遭遇嚴重車禍後傳出被拋棄，令何守信一度飽受輿論壓力。事隔多年，現年78歲的溫柳媚態度明顯軟化，不僅澄清了當年的分手時間線，更讚對方為人「幾細心」。

溫柳媚罕談與何守信舊情。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

溫柳媚接受汪曼玲訪問。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

首談分手真相 車禍時已非情侶

在昨日（17日）上載的訪問影片中，溫柳媚穿著輕便，談吐得體，罕有地公開與何守信的分手時間表。外界多年來一直認為何守信是在溫柳媚車禍受傷、最需要人支持時選擇離去，但溫柳媚在訪問中為對方平反。

溫柳媚語帶輕鬆地表示：「其實車禍之前，我哋都已經唔係男女朋友啦。」 她透露發生意外後，身邊有很多朋友來醫院探望，當中也包括何守信。「我家姐好識做，叫晒我身邊啲朋友嚟探我，男嘅（男性朋友），意思係想我有返啲信心，我唔係撞到不似人形，佢哋都冇嫌我，保持（聯絡），有一個仲日日嚟。」至於何守信，溫柳媚續說：「佢都有見，但唔係真係男女朋友。」主持問是否真的曾拍拖？溫柳媚點頭回覆：「有來住過，但唔係算好長。

柳姐指何守信為人細心。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

溫柳媚年輕時好靚女，獲TVB力捧。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

溫柳媚年輕時好靚女，獲TVB力捧。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

溫柳媚年輕時好靚女，獲TVB力捧。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

朋友叫小心：呢個危險人物

對於何守信後來跟誰人來往，溫柳媚表示都很清楚，她說：「後期佢所有嘢我都知，但唔關我事我冇理，總之鍾意同邊個來住就同邊個來往，佢都話我知，但有時唔係佢想話我知，但人哋以為我同佢來往緊，見到就話我聽，呢個危險人物呀，你小心呀，咁我就知多啲，但我冇理佢，唔關我事嘅嘢，佢有佢我有我。」

溫柳媚與何守信有過一段短暫愛情。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

溫柳媚透露車禍前已與何守信分手。（YouTube@《快拍‧曼鏡頭》）

評價何守信性格猶豫不決

談及當年的交往點滴，溫柳媚雖然曾公開大罵對方「濫愛」，但今次訪問中，她以更客觀的角度評價舊愛。她承認何守信也有優點：「佢都算係個幾細心嘅人。」不過，溫柳媚隨即指出對方性格上的致命傷：「但佢決定一樣嘢會好困難，好猶豫不決，好模稜兩可，唔係一個決斷英明嘅人，做嘢唔得乾淨利落。」 她更笑言，這種「跌咗嘢都要諗執唔執」的性格，與自己的親弟弟極為相似，令她感到有些「怪囉」。

曾質問男方：有冇愛過我？

溫柳媚在早年的訪問中曾形容自己是個對感情很執着的人，卻遇上博愛的何守信，她更透露曾質問對方：「你究竟有冇愛過我？定係借我過橋？」但她笑言已記不起當時何守信的答案。

11周年TVB台慶，由沈殿霞及何守信擔任司儀。（網上截圖）

農歷年除夕夜當重任，Do姐是三王一后。身邊的男司儀有陳欣健，何守信，譚炳文。（網上照片）

何守信移民後間中亦有返港與友相聚。（fb@林建明）