劉德華拍MV不慎跌倒地上　已入紙紅館開個唱或邀請姜濤做嘉賓

劉德華今日（18日）以星級監護人身份出現「麥當勞兒童愛心馬拉松2026」活動，這位神秘嘉賓一出場便令全場哄動。他與同場的慈善大使姜濤一起為慈善出力，兩人除了在台上chit chat，還即場一起清唱了兩句《沒有翅膀的天使》，令一眾粉絲十分驚喜。劉德華表示很高興再次出席這個親子慈善盛事，他說：「對上一次參與呢個活動已經喺2012年，事隔14年，其實我一路都有留意，不過可能喺呢段時間入面有其他安排，所以無乜時間支持。今次我啱啱喺香港，又係佢哋30周年，可以參與返都好開心。」

劉德華與姜濤同為慈善出力。(張嘉敏攝)

拍MV不慎跌倒地上

劉德華又分享了他與姜濤拍攝《沒有翅膀的天使》復刻MV的趣事，劉德華說：「拍攝期間我同啲小朋友玩，但係我唔小心「扇」倒喺地，不過啲小朋友好懂事，佢哋全部都當睇唔到，我都只係喺地下1、2秒左右就起返身，無整親，我自己都當無事發生。」而問到他與姜濤合作拍MV，對方見到他可有怕醜？劉德華說：「我見到佢我怕醜呀，我好耐無出嚟，覺得自己好似個新人。」至於未來工作大計，劉德華就透露可能會在今年舉行個人演唱會，他亦已入紙紅館，於這一兩個月內便會知道結果。他表示如果真的在今年內舉行個唱，將會有全新的rundown，又笑言叫記者幫忙宣傳一下，好讓有關單位會批予他紅館檔期。問到可會邀請姜濤做演唱會嘉賓？劉德華說：「睇下佢肯唔肯啦。(會唔會同佢合作唱一隻新歌？) 諗下。」

劉德華向來充滿愛心。(張嘉敏攝)

劉德華與姜濤齊為慈善出力。(張嘉敏攝)

劉德華與姜濤齊為慈善出力。(張嘉敏攝)