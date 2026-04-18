姜濤承認不小心駕駛暫不敢揸車　冇掛P牌原因：可能震甩咗

男團MIRROR人氣王姜濤今日（8日）以慈善大使身份出席慈善活動，與前輩劉德華同場。日前姜濤在音樂活動記者會上因身體不適提早離場，他表示當時因為時差加上行程太忙，生理時鐘未調整好，幸好現在狀態已經回復正常。

姜濤出席慈善活動。(張嘉敏攝)

被控「不小心駕駛」上周已開庭審理

談到早前被控「不小心駕駛」，姜濤指事件發生在去年，上周已開庭審理，被罰款港幣一千元，直言是自己不對，希望大家引以為戒，切記小心駕駛。對於另一項「駕駛沒有牢固地附上『P』字牌的車輛」罪名，他解釋說：「係執法人員打嚟問我先知，我印象中有掛，但佢話後面擋風玻璃影唔到。我suppose一定有掛，可能震跌咗，我冇check，因為嗰排我租咗新車，買咗新嘅P牌，可能震甩咗。」他又透露出事車輛已維修好，但笑言暫時不敢開，想先學好駕駛技術，強調不會賣掉：「唔捨得，望住佢都好啊！」他揚言不會請司機，更不會放棄駕車，會再努力練習駕駛技術，也有可能需要重新再考車牌，目前正在等候律師的通知才知道自己現時可否再駕車：「知道咗會安心啲。」

姜濤與劉德華同場。(張嘉敏攝)

解釋拒收粉絲禮物原因

姜濤將於月底迎來27歲生日，被問到會否去「姜濤灣」巡遊，他表示以前去過，但覺得不太方便，很開心粉絲為自己慶生，又覺得這更像是讓粉絲開心的節日。生日正日暫時未有工作消息，可能留在家看大家慶祝。提到印象最深的禮物，他說都是手作禮物：「我成日話唔使送太貴，寫信、自己整嘅公仔都OK。（之前有粉絲送銀紙花？）唔係幾好，啲錢留返俾自己使啊大家。」姜濤透露最近持續打籃球和匹克球，笑言打籃球才是正職，副業是歌手。提到曾被人在台上說不要突出肚腩，他即看向自己腹部，被問到是否想回到以前較瘦的身形，他表示：「想有肚腩，所以睇吓……哎呀冇，真係失望。」說完即大笑澄清是開玩笑，強調健康最重要。

姜濤狀態不錯。(張嘉敏攝)

姜濤與劉德華主持開步儀式。(張嘉敏攝)