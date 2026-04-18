試真D丨江美儀批海鮮如灰甲惹議 一句觸動神經：不要評論我媽媽
撰文：程嵐風
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無綫綜藝節目《試真D》由江美儀率領一眾小鮮肉試伏，話題性十足。日前（16日）一集，江美儀、周嘉洛及曾展望（GM）殺到惠州雙月灣實測叫價僅118元人民幣的海鮮團購餐，江美儀因狠批海鮮質素惡劣爆出「灰甲」論，引發網民熱議。更有網民在Threads發文對其進行人身攻擊，江美儀罕有現身反擊。
118元海鮮餐貨不對辦爆金句：啲海鮮灰甲咁
節目中，江美儀實測標榜「7餸海鮮餐」的團購套餐，結果上枱的海鮮不僅份量縮水，更是殼多過肉且「凍冰冰」。美儀姐全程面色凝重，對著賣相欠佳的海鮮爆出「Mean爆」金句：「啲海鮮灰甲咁！」由於店員對待團購客與現場客態度「大細超」，加上解釋漏洞百出，令要求極高的江美儀當場火大，對著鏡頭高聲疾呼：「我直情覺得惠州政府要處理吓呢件事！」 節目播出後，雖然大部分網民大讚她敢言、夠薑揭露黑幕，但亦有酸民持反對意見。
網民Threads發文提江媽媽 江美儀現身反擊獲過萬人讚
有網民在Threads發文批評江美儀評論過火，留言更涉及侮辱家人：「咁大個人都唔用腦嘅，兩舊水唔駛比咁多嘢妳食？（人啊媽就生個諸葛亮，妳啊媽就生個G一樣）」向來硬正的江美儀見狀，隨即親自在該帖文下回覆表達不滿：「多謝你，你可以評論我，但請你不要評論我媽媽。」
網民反應兩極
江美儀高EQ回覆瞬間獲過萬人點讚，大批網民入場支援美儀姐：「好睇呀，我撐你呀，平都預咗（質素差），但起碼食得落口，唔係臭嘅」、「你有嗰句講嗰句無問題呀」、「支持講真話」。雖然支持者眾，但亦有部分網民對兩邊都反感，留言指：「你話人媽媽，唔見得你又有好家教」，令網上罵戰越演越烈。
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