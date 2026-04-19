王嘉爾打扮低調食平民火鍋不怕被認出　一貼地舉動令網民大感驚訝

現年32歲的王嘉爾（Jackson）是內地頂流男神，入行前曾是中國香港劍擊代表隊成員。他17歲獲得亞洲青少年劍擊錦標賽冠軍後，便隻身前往韓國當練習生，2014年1月以韓國男子組合GOT7成員正式出道，其後再單飛發展。他的粉絲遍佈全球，是華人明星在Instagram粉絲人數全球第一位，截至2025年中已達3327萬。他更於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，成績驕人。

王嘉爾在全球擁有高人氣。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾在全球擁有許多粉絲 。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾（微博@羊城晚報）

食火鍋坐當眼位置完全不怕被騷擾

王嘉爾近年在全球人氣高企，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，已躋身國際頂流行列。雖然事業重心橫跨全球，但王嘉爾依然經常往返香港以及到內地，已多次被網民在香港街頭野生捕獲。繼早前有人在尖沙咀消遣時偶遇他後，今年2月底又有網民在社交平台出post，直擊王嘉爾出沒於一間裝修極其道地的平民麵檔，足見他私下生活「Real到爆」。本月初又有網民分享了一段短片，影到王嘉爾於內地一家平民火鍋店打邊爐。片中可見王嘉爾當日身穿黑色上衣，打扮低調，但帥氣的外貌仍被一眼認出。他與友人獲安排坐中店內路口位置在打邊爐，背面不時有服務員行過。王嘉爾一臉神色自若地在享用晚餐，完全沒有因為自己的明星身份而遮遮掩掩怕被認出，又或是被騷擾。一眾網民都震驚王嘉爾竟然如普通人般用餐，沒有要求明星的待遇：「太接地氣了吧包廂都不座了嘛」，親民貼地贏盡網民讚賞。

王嘉爾貼地食火鍋。(抖音截圖)

王嘉爾貼地食火鍋。(抖音截圖)