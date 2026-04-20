米雪為人低調拒慶祝70歲大壽　尹志強離世16年未諗搵伴：邊有時間

現年70歲的米雪縱橫演藝圈55年，至今依然活力充沛！為慶祝入行55載，早前宣布將於今年6月13日在旺角麥花臣場館，舉行職業生涯首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》，實行與影迷同樂。日前米雪接受製作人楊紹雄的YouTube節目《小鴻吹水站3》訪問，大談保養之道及單身心路歷程，即使至愛尹志強離世十多年，依然活得精彩。

米雪將於6月首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》。

米雪將於6月首個個人音樂演出《友你有米55派對騷》。

米雪靠自律保持靚樣

楊紹雄在節目中大讚米雪70歲依然咁靚，米雪隨即撒嬌說：「成機又爆我幾多歲！」 對於被指「冇變過」，她笑言：「有變就有變，但警告你唔好Zoom咁近，有變嘅。我真係唔知點樣㗎，有啲咩嚟向前行，遇到乜嘢就做。」

她直言一向好自律，全因媽媽一句話：「初出道媽媽同我講一句，話『保重身體』，咁就等如孝順父母。後來先明白，如我拍打戲，唔好要阿媽去醫院探你、唔好撞車，保重身體即係孝順父母。所以我好自律，一知對身體唔好，即使好鍾意食我都戒咗佢。」 此外，她亦感激周潤發帶領跑步，令她晚年仍能保持身體強健。米雪謙說自己並不美，而是靠打扮和化妝，她說：「相由心生，內面真係要開心，心態、食同運動都重要。」

米雪接受楊紹雄訪問。（YouTube@小鴻吹水站3）

米雪70歲依然保養得好好。（YouTube@小鴻吹水站3）

《射雕英雄傳》演黃蓉。（YouTube@小鴻吹水站3）

保持單身拒另覓伴侶：邊有時間

自至愛尹志強（尹佬）2010年因鼻咽癌病逝後，米雪一直維持單身。 「講波金句王」爆尹志強治鼻咽癌有後遺症：米雪受嘅苦不下尹佬 被問到為何多年不找個伴？她爽快回應：「嘩，邊有時間！眨眼十幾年，好快，根本未停過。」 她坦言完全不覺得回家欠缺什麼，反而笑指：「完全冇，時間唔夠用，一日48小時最好。我助手最慘，話要辭職。」

至於會否感到寂寞，米雪果斷表示：「冇喎！拍戲係我副業，我仲有好多瓣嘢，其實我係半個社工。我係一個好好聆聽者，有人要訴苦我就坐喺度聽，佢哋好鍾意同我講嘢，我係拉鏈嘴。」

米雪教保養心得。（YouTube@小鴻吹水站3）

米雪係一個好自律嘅人，但為人低調，70歲大壽都唔擺酒大肆慶祝。（YouTube@小鴻吹水站3）

低調慶祝70歲大壽唔擺酒

去年70歲大壽，米雪亦未有大排筵席，一如以往地低調：「我一向好低調，以前生日都喺同尹佬靜靜雞兩個人食吓餐飯，去到邊食到邊。」 雖然單身，但她形容生活極之充實：「我又冇家庭，朋友就話聽日我哋去台灣、美國、返大陸玩，我又隨時得，好腳！朋友多，變咗好多辦數。」 楊紹雄笑指她現在是「單身但非單身生活」，米雪亦非常認同 ：「係，身邊好多朋友。」

米雪單身多年，因為朋友多，所以不愁寂寞。

尹志強退役球壇後做過評迷員。（電視截圖）

尹志強跟米雪相戀26年。（電視截圖）