何沛珈登《女神配對計劃2》　舊愛阮浩棕：大家成年人有咩好呷醋

TVB節目《女神配對計劃》早前播出後大受歡迎，5位女藝人葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀因節目而走紅，特別是葉蒨文和配對成功的曾展望更成為最強吸金CP，出席大小活動，接廣告接到手軟。因此，觀眾對於《女神配對計劃2》人選可說是寄於厚望，同時不少TVB的單身女藝人亦想被選入節目，希望憑這次機會而走紅。



何沛珈與阮浩棕這一對緋聞男女朋友。現在呈現了一種「新娘結婚了，新郎不是我」的既然感。（資料圖片）

昔日秘戀傳遭TVB下禁愛令

何沛珈為《2020年度香港小姐競選》五強之一，加入TVB後主力擔任主持工作，是《東張西望》外景主持之一，亦曾客串《愛・回家之開心速遞》飾演Luna一角。早年何沛珈曾被揭與阮浩棕秘密拍拖，但其後兩人出席活動時均以「了解中」、「好朋友」互相稱呼，不少人也推測戀情不被TVB批准，下了「禁愛令」。

何沛珈參加《女神配對計劃2》。（IG@hpgroxanne）

阮浩棕大方恭喜舊愛上節目招親

日前《魔音女團》商場活動中，阮浩棕擔任活動司儀，他接受《香港01》訪問時，祝福何沛珈參加《女神配對計劃2》搵到幸福另一半。「首先我好恭喜佢，因為《女神》係舊年嘅最佳綜藝，公司嘅王牌節目。以一個員工立場，我唔可以咁公開透露我會唔會喺節目出現，大家一定要留意。」

阮浩棕送上祝福。（資料圖片）

「大家成年人，有咩好呷醋」

「我只可以話我祝福其他幾位女神。（以好朋友身分呢？）好朋友嘅身分都係祝福佢，希望節目會為佢帶嚟一啲收穫。（以前緋聞男朋友身分？）都係，我同何沛珈之前係了解中，而家有個共識向後行一步，但係我哋唔係絕交，亦都係好朋友，我相信佢會想我好，同樣地我都想佢好。（會唔會呷醋？）大家成年人，有咩好呷醋呀？」

阮浩棕：我自己呢排過得好快活

既然是衷心祝福何沛珈，又會不會介紹其他「筍盤」上節目？他回答：「er⋯⋯首先我好多朋友都係公司同事，公司同事對佢哋都相當熟悉同了解，我自己本身朋友，中學同學都9成結咗婚，哈哈，咁係冇可能介紹。（會不會上節目，但目標不是何沛珈？）嘩，真係有啲困難。我自己呢排過得好快活，即係專注喺自己度，自己同自己拍拖，鍾意做咩就做咩。我發現原來自己好耐冇過咁嘅生活，過自己日子，同埋人生好多課題要處理。（一個人開心啲？）唔關事，始終有人喺身邊會開心啲，但係呢一刻始終都係處理好自己先啦。」

阮浩棕曾與何沛珈傳緋聞。（資料圖片）

阮浩棕擔任《魔音女團》活動司儀。（資料圖片）

《魔音女團》活動。（資料圖片）

阮浩棕擔任《魔音女團》活動司儀。（資料圖片）

💬 常見問題：阮浩棕與何沛珈近況

Q：阮浩棕與何沛珈分手了嗎？

A：阮浩棕在訪問中首度證實，他與何沛珈之前處於「了解中」的階段，目前兩人已達成共識向後退一步，確認為「好朋友」關係，並互相祝福對方。

Q：阮浩棕會參加 TVB《女神配對計劃2》嗎？

A：對於會否在節目中出現，阮浩棕大賣關子呼籲觀眾留意。但他強調目前非常享受單身生活，想專注於自己的個人發展與人生課題，暫時「自己同自己拍拖」。