滕麗名50歲狀態驚艷金像獎　網民指魏駿傑走寶：多謝當年不娶之恩

現年50歲的滕麗名效力TVB 30年，憑古天樂電影《尋秦記》首度入圍今年香港電影金像獎最佳女配角，雖然最後空手而回，但滕麗名曾表示，有得入圍已經好開心。她今年更終於亮相ViuTV，與古天樂、郭羨妮、宣萱一齊行紅地氈。有網民捕捉到滕麗名拖郭羨妮走出酒店一刻，滕麗名頗為緊張，但仍無礙其美貌，更有人指魏駿傑當年走寶！

古天樂、宣萱、滕麗名和郭羨妮憑《尋秦記》出席今年金像獎。（資料圖片）

滕麗名跳出TVB出席金像獎拖實郭羨妮

香港電影金像獎昨晚（19日）在香港文化中心舉行。電影版《尋秦記》入圍多個獎項，古天樂和宣萱拖手行出酒店，而原來郭羨妮和滕麗名亦緊握對方的手走出酒店上車。郭羨妮抬頭向大家開朗微笑，滕麗名則低頭笑得含蓄。不少人都稱讚滕麗名好靚女，有人擷取滕麗名熒幕上的現場片段，稱讚她「凍齡有術 依然美麗優雅」，更指魏駿傑當年走寶：「多謝當年不娶之恩」。

滕麗名演《尋秦記》。（《尋秦記》劇照）

滕麗名與老公。（ig圖片）

滕麗名曾被封「渣男磁鐵」錯愛魏駿傑郭政鴻

滕麗名曾被封為「渣男磁鐵」，婚前兩段情均疑因男方不忠而分手。最為人熟知的是她與魏駿傑的9年情，因對方移情別戀分開；隨後她與郭政鴻傳出地下情，男方卻被爆隱婚生女而分手。滕麗名在2013年遇上真命天子朱建崑（Matthew），兩人結婚12年恩愛如昔。

滕麗名緊張拖實郭羨妮。（小紅書）

兩個都好靚女！（小紅書）

拖到上車。（小紅書）