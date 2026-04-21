57歲翁虹晒試鏡片難掩豐滿身材　素顏膚質驚艷網民：臉跟25差不多

現年57歲的前亞洲小姐冠軍翁虹，多年來一直保持年輕美貌及Fit爆身材，是圈中公認的美魔女。她於2007年再婚，下嫁百體健康科技集團總裁劉冠廷，婚後育有女兒劉蒔（小水晶）；如今18歲的小水晶完美遺傳了媽咪的優良基因，美貌出眾，被封「最美星二代」之一。不過，身為媽咪的翁虹亦不讓女兒專美於前，近日她在社交平台分享一段素顏試鏡的短片，在鏡頭前大方展示自己最真實的一面，其驚人的膚質引起網民熱議。

1989年，翁虹參選香港亞洲小姐競選獲得冠軍。（節目截圖）

翁虹經歷兩段婚姻，她與現任丈夫劉冠廷在2007年結婚。（小紅書）

翁虹與第二任丈夫劉冠廷育有一女劉蒔，劉蒔盡得媽咪遺傳，更被封為「宅男女神」。（翁虹微博）

翁虹是圈中公認的美魔女。（翁虹微博）

無懼純素顏示人 皮膚白滑如剝殼雞蛋

翁虹近日在社交平台以「突擊一次純素顏試鏡」為題，寫道：「出道這麼多年，已經養成隨時隨地一秒進入狀態了。」片段可見，翁虹當日正在拍攝試鏡片段，令人驚訝的是，她臉上幾乎沒有粉飾痕跡，全程大方以素顏示人。在鏡頭近距離捕捉下，翁虹的肌膚依然緊緻飽滿，不僅看不見明顯的皺紋或斑點，宛如剝殼雞蛋一樣透出亮澤感。

翁虹近日在社交平台分享她純素顏拍攝的試鏡片段。（小紅書截圖）

皮膚狀態驚人。（小紅書截圖）

翁虹的狀態令不少女士羨慕。（小紅書截圖）

一字領黑色長裙 難掩豐滿身材

除了驚豔的素顏外，翁虹當日的打扮亦非常有心思。她身穿一件一字肩上衣，露出了迷人鎖骨，隨著攝影師指示變換姿勢，時而側身展現玲瓏浮凸的S形豐滿曲線，時而輕托下巴散發嫵媚自信，性感得來又不失莊重。

近鏡都不怕。（小紅書截圖）

翁虹隨著攝影師指示變換姿勢。（小紅書截圖）

雖然裙子密實，但難掩翁虹美好身材。（小紅書截圖）

紫色挑染髮色增添少女感 狀態驚艷網民

髮型上翁虹亦緊貼潮流，她在黑髮中加入了紫色挑染，為整個造型增添少女感。不少網民紛紛留言大讚：「狀態真真好」、「皮膚好緊緻」、「這素顏絕了」、「素顏還是很抗打」、「姐的素顏比三十歲的還要好」、「自然老去的狀態真的看着很舒服」、「臉跟25差不多」、「好優秀的五官」。事實上，翁虹一直以來非常注重飲食健康與保養皮膚，更強調「年齡對我來說一直都只是一個數字而已！」，更重要是保持健康心態。

網民激讚翁虹的素顏，比三十歲的還要好。（小紅書截圖）

不愧是選美冠軍。（小紅書截圖）

經歷兩段婚姻

外貌、身材出眾的翁虹，曾有過兩段婚姻，2003年她與大西洋賭場副總裁伍偉傑拍拖僅8個月便閃婚，可惜兩人不到兩年便離婚。翁虹曾透露前夫伍偉傑婚後批評她的衣着「穿成這樣想勾引誰啊」，形容上一婚姻是「簽錯了合同」。至2006年，翁虹邂逅富商劉冠廷，二人拍拖半年便閃婚，並誕下愛女小水晶，多年來一家三口美滿幸福。不過早前翁虹竟在小紅書，自爆與老公已分居三年。

翁虹早前在小紅書發布視頻，自爆與老公已分居3年。（小紅書）

原來只是女兒去國外留學，而老公也有國外的業務要處理，兩夫婦達成共識要有其中一人陪伴女兒才分隔兩地生活，而不是真正的分居。（小紅書）

「小別勝新婚」

翁虹片中表示，雖然與老公已分居三年，但二人感情未有受到影響：「我和我老公是2022年開始分居的，水晶準備要去國外留學，正好我老公也有國外的業務要去處理，因為我的工作原因，經常需要在不同的城市奔波，所以我們兩個人一商量就達成共識，我們倆至少要有一個人要長時間能夠陪伴在水晶的身邊，這樣我也更能安心的、更好的工作，水晶也能得到陪伴和有安全感，我先生又能找到自己生活的節奏。一開始啊，我的家人都覺得夫妻身處異地、異國會影響感情的，恰恰相反，我和我老公分居之後，感情一點都沒有受影響，反而會覺得更好了，就應驗了那句『小別勝新婚，距離產生美』。」原來翁虹所指的只是女兒去國外留學，而老公也有國外的業務要處理，兩夫婦達成共識要有其中一人陪伴女兒才分隔兩地生活，並非真正的分居，令大家虛驚一場。

翁虹的說法引來大批網民熱議，更有人糾正她是「異地」，並不是分居。（小紅書）