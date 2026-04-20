米雪入行55年開騷 自爆「應承後勁後悔」：唱歌原來係好攰

米雪今年迎來入行55週年，在好友、監製及粉絲的熱烈提議與支持下，米雪宣布將舉行《友你有米55派對騷》。今日（20日）米雪出席發佈會，分享了目前籌備演唱會的近況，更坦言為了以最佳狀態見觀眾，正積極「練兵」！

米雪宣布將舉行《友你有米55派對騷》。（陳順禎攝）

從「驚青」到全力以赴

米雪接受《香港01》訪問時表示，起初對於開騷其實感到頗為「膽粗粗」：「好開心啊，因為呢一個係我入行 55年，唔經唔覺時間過得咁快，我從來無諗過開騷，係啲朋友、監製、同事同埋粉絲大家都好想，我就應承咗，但應承咗之後就開始後悔喇，唱歌原來係好攰，我而家呢一日唱幾隻歌，我個肚已經好肚餓好攰，所以一日要食多兩碗飯嘅。」她笑言，因為唱歌並非自己的日常專業，感覺壓力不小。

不過，雪姐強調這次派對騷的核心意義在於「重聚」。她希望大家能走進場館一起聊天、享受氣氛，見見多年未見的老朋友，共同回味昔日的點滴情懷。

米雪妹妹雪梨及姨甥徐偉棟亦有到場支持。（陳順禎攝）

體能備戰 發哥帶隊跑步練氣

為了應付演唱會的體力消耗，雪姐透露近期正積極鍛鍊體能。她特別感謝「發哥」周潤發帶領一眾朋友跑步：「好彩發哥帶咗我哋一班朋友去跑步，依家跑步時間多咗，一路跑一路練歌、聽歌，利用時間。」雪姐坦言，自從養成跑步習慣後，明顯感到「氣量」有所提升，這對她在舞台上應付多首曲目有極大幫助。