雪梨回應兒子徐偉棟與姚子羚關係 一句「家事」肯定未來新抱身份

被網民親暱稱為「表哥」的TVB當家花旦姚子羚，入行多年情路轉折，早前她被踢爆疑似有新戀情，秘撻徐少強與雪梨的42歲「星二代」兒子徐偉棟，譜出一段甜蜜的姊弟情！

將軍澳撐枱腳 飯後孖住返香閨

兩人早前被拍到在將軍澳一間酒樓低調飲茶「撐枱腳」，席間有講有笑，互動親密。飯後，這對緋聞情侶並未避忌，反而並肩漫步到附近超市購物，全程合拍程度如同「老夫老妻」。最令人震驚的是，掃完貨後，二人更被拍到孖實返回女方位於當區的香閨，關係似乎已昇華至密不可分！

米雪妹妹雪梨及姨甥徐偉棟亦有到場支持。（陳順禎攝）

一句「家事」肯定姚子羚未來新抱身份

徐偉棟今日（20/4）與母親雪梨現身新蒲崗，出席姐姐米雪的《友你有米55派對騷》發佈會。作為傳聞中的「準奶奶」雪梨被問到對姚子羚的印象如何、是否滿意這位「緋聞新抱」時，雪梨表示：「唔方便喺度講呢個，因為呢度係《友你有米55派對騷》唔可以喺度傾家事。」

米雪大讚姚子羚演技了得

被問到對姚子羚印象如何？米雪即時出手解圍：「得我嚟，佢係我嘅同事，我同佢合作過，佢係一個非常之好嘅女仔，演技非常之好，就係咁多啦。（會唔會邀請埋佢一齊唱歌？）呢個賣個關子。」

徐偉棟接著說：「其實我仲係一個個體嚟，我另一半，就係喺同左一半右一半都係喺呢度嚟，你有咩問直接問我。（同子羚嘅感情再升溫？）而家天口都㷫啦，唔使升溫。（大家感情好穩定，？）我自己一個人嘅情緒本身都好穩定，其實都冇問題。」