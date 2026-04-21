羅泳嫻賀黃澤鋒「幾時生第三個」懶理網民轟冷血 ：時間證明一切

現年58歲的藝人黃澤鋒與太太陳麗麗，多年來求子之路艱辛。繼50歲誕下大女後，兩人去年8月再度傳出喜訊，以「超高齡」之姿順利誕下二女「小貴妃」黃熙喬。黃澤鋒夫婦在尖沙咀大排筵席，為愛女舉行盛大的百日宴，邀得胡楓、余慕蓮、鄧兆尊等多位圈中好友共慶，場面溫馨。然而，這場喜事卻因藝人兼塔羅牌占卜師羅泳嫻的一句留言，在網絡上引發軒然大波。



羅泳嫻懶理負評，堅持以時間證明一切。（陳順禎攝）

羅泳嫻賀黃澤鋒在網上分享合照。（資料圖片）

網上分享合照 留言「幾時生第三個」惹禍

當晚賓客之一的羅泳嫻，在社交平台分享與黃澤鋒夫婦的合照。原本是一樁美事，她卻在帖文中寫道：「幾時生第三個」，並附上一個大笑的表情符號。隨即觸動了網民的神經，大批網民紛紛湧入其帳號留言圍剿，直斥冷血：「人哋58歲生仔搵命博，你仲叫人再生？心地真係唔好！」、「知唔知陳麗麗經歷過小產，今次人工受孕幾辛苦？作為朋友講啲咁嘅野，完全唔尊重。」

羅泳嫻懶理負評，堅持以時間證明一切。（陳順禎攝）

羅泳嫻親自回應只是轉述黃澤鋒玩笑

面對排山倒海的批評，羅泳嫻昨晚（20/4）現身電視城出席《師傅點算》開鏡拜神，她接受《香港01》訪問時顯得頗為淡定。她解釋，當晚在婚宴上，黃澤鋒親自抱著女兒對他們開玩笑說：「我再生多個都仲得！」

羅泳嫻表示：「我係因為聽佢講完呢番說話，我先咁同佢開下玩笑，我哋仲同佢講無論你生仔又好，第時你個女結婚，你抱孫又好乜都好啦，我哋做朋友嘅一定會再嚟恭喜你，再飲你嗰餐嘅。事後因為大家好敏感，我都改咗，我嚟祝福你嘅。」

羅泳嫻坦言，自己與黃澤鋒是相識數十年的老友，彼此之間常開玩笑。她強調自己是真心祝福對方，並大讚黃澤鋒兩夫婦雖然年齡較大，但體力與精神都極好，經常帶女兒去沙灘、游泳，活得非常有活力。

羅泳嫻親自回應只是轉述黃澤鋒玩笑。（陳順禎 攝）

懶理負評 堅持以時間證明一切

對於被網民狂轟「心地不好」，羅泳嫻表示並不介意，亦沒有打算理會。她提到，黃澤鋒夫婦事後曾致電向她致歉，擔心新聞會對她造成負面影響，反而讓她覺得不好意思。

羅泳嫻淡然地說：「時間可以證明一切，只要我往後是用心對待朋友，大家就會明白我沒有惡意。」她亦透露，自己並非首次面對網絡攻擊，所以心態早已放平，甚至會反過來安慰壓力大的藝人朋友。

羅泳嫻在4月20日現身電視城出席《師傅點算》開鏡拜神。（陳順禎 攝）

羅泳嫻在4月20日現身電視城出席《師傅點算》開鏡拜神。（陳順禎 攝）