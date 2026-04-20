杜德偉獲男配後特別多謝已離世的吳孟達：第一個想分享喜悅的前輩

《第44屆香港電影金像獎》昨日（19日）舉行，杜德偉以電影《風林火山》奪得「最佳男配角」一獎，他在後台接受傳媒訪問時感謝吳孟達及梁家輝。今日（20日）他再於社交平台發文多導他一路上遇過的人，還特別多謝「極度敬重的演藝界前輩」吳孟達。

杜德偉以電影《風林火山》奪得「最佳男配角」一獎。(facebook@杜德偉 Alex To﻿)

離開電影圈20年後杜德偉憑「李文狄」獲獎

杜德偉表示自己是以歌手入行，他從未想過會成為演員，更沒想過會以演員身份獲獎。而自己入行第一年就當上了《愛情謎語》的男主角，還夥拍葉童與鍾楚紅拍戲，他自言感到非常幸運。除了出道就成為男主角外，當時正值香港演藝圈的黃金十年，他手上拿著有三至四個劇本，一星期內可以飾演不同的角色。後來他離開電影圈變回歌手身份，一離開就20年，20年後再獲麥浚龍邀請出演「李文狄」一角，更憑這部電影獲獎。

離開電影圈20年後杜德偉再獲麥浚龍邀請出演「李文狄」一角，更憑這部電影獲獎。(facebook@杜德偉 Alex To﻿)

杜德偉特別多謝已離世的吳孟達

最後杜德偉還特別多謝一個人，這個人就是已離世的吳孟達，他指20年前他遇到了吳孟達，感恩跟他一起工作時的所得：「兩個多月的朝夕相處，達哥的工作態度與專業精神深深啟發了我，讓我明白何謂稱職的演員。自此之後，每接到一個新劇本，我都會以更認真的態度、更立體的角度去揣摩角色。」杜德偉直指若吳孟達還在世：「他一定是我獲獎後第一個想分享喜悅的前輩。」

杜德偉直指若吳孟達還在世，他一定是自己獲獎後第一個想分享喜悅的前輩。

我係於1985年以歌手、音樂人身份入行的，當時從未想過自己會成為演員，更沒想過有朝一日能以演員身份獲獎。



回想起來，我覺得自己非常幸運。出道之時，正值香港演藝圈的黃金十年，因此即使身為歌手，入行第一年就當上了男主角——當時的合作的女主角是葉童與鍾楚紅，導演是陳安琪，作品為《愛情謎語》。



那段日子，我手頭上同時有三、四個劇本。這星期飾演一個從鄉兜踎小警察，過幾天又在另一部戲裡變成一個富二代學生，中間還跑去演一個年輕時裝設計師的角色。就這樣，穿梭於截然不同的角色之間。我深信演戲需要天分，但後天的磨練更為關鍵。在那些日子裡，我與所有合作的電影夥伴一起熬過無數為求拍好一部電影而必須承受的苦頭，正因如此，我的演藝生涯留下了更多難忘的故事，也結識了許多電影圈的朋友。



然而，命運自有安排。我離開了香港，前往台灣展開音樂之旅，暫別了香港影壇。



當《風林火山》的導演麥浚龍（Juno）先生邀請我演出「李文狄」這個角色時，距離我上一部港產片已經將近二十年。如今能憑藉這個角色獲獎，我要衷心感謝Juno對我的賞識與信任，交給我這麼一個獨特且充滿挑戰的角色。



此外，我想感謝一位我極度敬重的演藝界前輩——吳孟達先生。2005年，我有幸與他共事，兩個多月的朝夕相處，達哥的工作態度與專業精神深深啟發了我，讓我明白何謂稱職的演員。自此之後，每接到一個新劇本，我都會以更認真的態度、更立體的角度去揣摩角色。如果達哥還在人世，他一定是我獲獎後第一個想分享喜悅的前輩。



最後，衷心感謝香港金像獎的評審委員，以及每一位投票支持我的朋友，謝謝你們對我飾演「李文狄」的認可。同時也要感謝所有曾與我合作過的同業與同事，謝謝你們的疼愛與照顧。



還要還有，謝謝我的經理人團隊、工作團隊、親愛的家人，是你們成就了我每一個發光發亮的時刻。



能在人生六十四歲的階段獲得這個獎項，對我來說，意義非凡。

