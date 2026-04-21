女神配對計劃2｜34歲阮嘉敏自爆被4個同事暗戀　拒軟飯男：要上進

《女神配對計劃2》早前公布新一輯有何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文參與，同時公開招募全球男士與她們戀愛配對。5位「女神」各有不同、優點，例如「風頭躉」郭珮文身材最澎湃，推估是最多參加男士的目標；何沛珈愛好運動；俞可程性格「傻大姐」；陳若思為可愛代表，至於阮嘉敏，則被網民「睇低一線」，除了外表略為輸蝕，34歲的年齡也比其他人多了一截。



阮嘉敏散發女人味。（ig@mandyyuen）

《女神配對計劃2》早前公布新一輯由有何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文參與。（資料圖片）

揭入圍《女神配對計劃2》原因

阮嘉敏日前（18/4）出席《正義女神》宣傳活動時接受《香港01》訪問，她透露曾經問過節目組，選擇她參加的原因。她引述節目組的答案，表示節目組發現，她早前在Instagram玩「你問我答」時，有很多粉絲都問她為什麼會單身這麼久的原因，所以才選上了她。阮嘉敏也說：「我好開心，佳哥（鍾澍佳）我都好多謝佢，佢都好鼓勵我參加。其實我都驚嘅，我都想拍拖，但係我驚係因為未試過咁主動，咁公開去識男仔。」

34歲阮嘉敏自爆被4個同事暗戀（ig圖片）

阮嘉敏原來鍾意細眼，眼鏡男。（ig圖片）

獨愛細眼男有「同事」暗戀

「我鍾意細眼，戴眼鏡都中。唔係話靚仔唔好，但係我好鍾意周杰倫，李榮浩呢啲，其實佢哋都好型。（即係馬貫東嗰種？）可以嘅，好多人留言叫馬貫東參加。」公司有沒有藝人暗戀她？阮嘉敏又回答：「佢哋有試過同我講，但係唔係好認真，所以我都好期待會見到佢哋。可能我畀佢哋感覺係問一句答一句，心諗死啦，係咪唔鍾意我呢。佢哋成日都問我係咪拍拖，我話冇佢哋都唔信。（有幾多人暗戀你？有冇10個？）咁又冇，我諗主動搵我傾吓偈，message我嘅，但係我又衰成日唔覆佢，我諗都有4，5個嘅。」

阮嘉敏近排愈嚟愈多曝光。（劇照）

拒絕食軟飯：我鍾意男仔上進

雖說阮嘉敏年紀較大，但同樣思想亦可能會更貼合現代香港男士。她直言，不介意婚後「公一份婆一份」，坦言自己喜歡工作，另一半支持自己工作發展事業更好，也不避諱另一半賺錢能力較低。問到會否接受「食軟飯」，她回答：「我鍾意男仔上進，搵多搵少唔緊要，最緊要上進。我之前男朋友唔鍾意我做呢行，就逼我唔做，同一個諗法就係，我點解女逼另一半，我唔想一齊之後將來另一半唔開心。我覺得大家應該填補大家靈魂嘅窿窿。」