施焯日遇低谷喜獲佘詩曼「加持」　大爆背後感人真相：想另尋出路

「視后」佘詩曼（阿佘）向來眼光獨到，早前她公開點名大讚新生代演員施焯日在劇集《正義女神》中演技精湛，更直言要對其「悉心栽培」。

施焯日在劇集《正義女神》中的演技獲「視后」阿佘肯定！（《正義女神》劇集截圖）

獲得視后「加持」的施焯日昨日（20/4）現身節目《師傅點算》開鏡拜神儀式，他接受《香港01》受訪時難掩興奮之情：「其實屋企先知道先，然後同我講『阿佘讚你呀』，我返去一睇報導，興奮到喺屋企跑嚟跑去！」 他形容這份肯定是一劑強效強心針：「我覺得甚至比拎獎更珍貴，因為係得到前輩嘅認可」。

施焯日今日出席節目《師傅點算》開鏡拜神。（陳順禎 攝）

低潮掙扎想放棄

施焯日坦言入行數年一直處於低潮，曾因自覺「唔係好得」而產生放棄念頭，甚至考慮另謀出路。就在最迷惘之際，合作的前輩阿佘不僅私下多次鼓勵他「唔好放棄」，更貼心地送上關於「吸引力法則」的書籍，教導他如何調整心態。

「我成日都有同佢講，我唔係好得，話晒自己都做咗幾年，好似有啲嘢冇乜起色，我係咪應該放棄，我係應該做其嘢呢？我就諗緊我係咪應該另尋出路。但佘詩曼好貼心，經常鼓勵我，叫我唔好放棄，繼續努力落去。佢甚至乎俾啲書我，叫我去睇吓，嗰種吸引力法則。」

施焯日多謝阿佘在他低潮期時給予鼓勵。（陳順禎 攝）

演技終獲阿媽認同「你真係識做戲」

除了得到視后加持，這份報道亦意外改善了施焯日的「家庭地位」。他笑指媽媽以前只會客氣地評價他表現「幾好」，但今次看完他的演出與報道後，竟驚訝地改口說：「阿仔，你真係識做戲㗎喎！」 雖然他笑稱分不清媽媽是在讚美還是調侃，但能讓家人感受到他的成長，令他倍感欣慰。