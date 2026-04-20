東張西望｜苦主體檢變驗精指睾丸會細到變珍珠　黃耀英聽到勁驚訝

今日（20日）一集的《東張西望》講到苦主文仔「報東張」指逛街時被一名「健身教練」搭訕，誘導進入健身中心後竟然要驗精。對方聲稱他精子含量低、身材矮小難以吸引異性，以洗腦式推銷誘導他簽下超過30萬元的療程。

文仔「報東張」指逛街時被一名「健身教練」搭訕。(節目截圖)

對方聲稱他精子含量低、身材矮小難以吸引異性，以洗腦式推銷誘導他簽下超過30萬元的療程。(節目截圖)

25歲的文仔被心理學家評為「有限智能」，溝通能力偏弱及對人理解能力低。1月時，文仔逛街遇上一名女仔，拉他到舞身中心聊天，但突然間他被拉去做體檢：「佢話我身體有事，覺得我成日去café，對性嘅渴望好重，佢仲話蛋白尿就係咁形成。」文仔聽完健身教練所說的一句話，更讓他害怕：「依家唔處理，到時會失去生育能力。」最後對方竟然拉文仔去「驗精」，更直指文仔精子不合格，文仔被6-7位健身教練圍著，最後只有「任人魚肉」。

25歲的文仔被心理學家評為「有限智能」，溝通能力偏弱及對人理解能力低。(節目截圖)

1月時，文仔逛街遇上一名女仔，拉他到舞身中心聊天，但突然間他被拉去做體檢。(節目截圖)

黃耀英在旁都聽到「O晒嘴」

文仔表示健身教練對他說：「你25歲啦，如果唔做治療，到咗26歲，就會冇咗嗰啲嘢（生育能力）。如果唔做嗰啲嘢，粒睾丸會細到好似粒珍珠咁。」經過健身教練不斷的「施壓」及「洗腦」，文仔先付出了10萬元參加療程。連主持黃耀英在旁都聽到「O晒嘴」，在文仔講到「粒睾丸會細到好似粒珍珠咁」時，黃耀英不自覺地表現出驚訝的樣子。

經過健身教練不斷的「施壓」及「洗腦」，文仔先付出了10萬元參加療程。(節目截圖)

黃耀英在旁都聽到「O晒嘴」。(節目截圖)

健身中心先後騙了文仔30多萬

健身中心收到文仔10萬元的療程費用還未夠，再以其他原因誘惑他參加其他療程，先後騙了他30多萬，更著文仔不能告知任何人，包括家人。文仔爸爸得知事件後質疑健身中心專門針對單身男性，銷售手法惡劣，要求健身中心全額退款但遭拒絕。最近文仔爸爸告上銷委會，健身中心才肯退款，但就條款多多，到文仔爸爸不肯退讓。目前事件尚未解決，文仔及家人正尋求進一步協助。

健身中心收到文仔10萬元的療程費用還未夠，再以其他原因誘惑他參加其他療程，先後騙了他30多萬。(節目截圖)