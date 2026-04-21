周柏豪自爆遇瘋狂fans直闖酒店房想「破門而入」：不斷衝入嚟

歌手周柏豪入行多年魅力依然不減，日前他現身內地擔任活動表演嘉賓，除了以歌聲震撼全場，更在受訪時大談演藝生涯中的種種驚險與難忘。出道近20年的周柏豪，見慣大風大浪，但面對粉絲的「熱情」，有時亦難免感到驚心動魄，更自爆曾險被粉絲直闖酒店房間「破門而入」，至今提起仍心有餘悸。

日前周柏豪現身內地擔任活動表演嘉賓。(胡凱欣 攝)

出道近20年的周柏豪，見慣大風大浪，但面對粉絲的「熱情」，有時亦難免感到驚心動魄。(胡凱欣 攝)

周柏豪遇狂迷

周柏豪坦言，隨著工作機會增加，不時要到各地演出，遇到熱情粉絲是平常事，但他強調大部分歌迷都非常有節制。不過，他自爆曾遇過最瘋狂的一位，竟然直闖他下榻的酒店房：「嘩，好狂㗎喎，開房門啦，酒店，試過㗎！咁當然我鎖咗嘅，佢係咁咯門囉，不斷衝入嚟，咁同事開門問佢發生咩事，佢係要衝入去搵我，喺酒店。」他形容當時場面混亂，雖然房門已鎖，但對方的舉動極具侵略性。入行多年的周柏豪已經見慣大場面，他認為自己要隨機應變，而同事亦有豐富的經驗去化解問題。

周柏豪自爆遇瘋狂fans直闖酒店房想「破門而入」。(胡凱欣 攝)

周柏豪形容當時場面混亂。(胡凱欣 攝)

馬場獻唱成就解鎖 周爸爸最興奮

雖然周柏豪曾踏足無數舞台，但在馬場演出對他來說卻有另一番意義。他笑言對於爸爸來說，兒子能入馬場表演感到非常自豪，甚至是「成就解鎖」：「我仔入馬場唱歌，係有成就解鎖咁樣嘅感覺。」周柏豪分享了即將在馬場演出的喜悅，他笑言雖然去過馬會吃飯，但入馬場唱歌還是第一次。被問到周爸爸得知後有沒有要求他安排「靚位」時，他笑言：「佢已經約咗我外父自己入場啦，呢啲嘢唔使約，我爸爸真係完全唔使擔心佢嘅安排，佢好識得搵機會去睇我嘅演出㗎。」周柏豪又提到，原本擔心馬場有年齡限制，想安排家中的小朋友看電視支持，但得知馬場有特定區域可供小朋友進入後，即表示會積極安排，讓全家人都能現場見證他的重要時刻。

馬場獻唱成就解鎖，周爸爸最興奮。(胡凱欣 攝)

周柏豪表示爸爸好識得搵機會去看他的演出。(胡凱欣 攝)

「楊」姓女歌手正在錄周柏豪寫的歌

提到未來工作計劃，周柏豪透露今年將會繼續巡迴見面會，並會前往更多國家與歌迷見面。此外，他亦正努力為其他歌手寫歌。他更故作神秘地說，看到一位他非常欣賞的「楊」姓女歌手在社交平台分享他寫的作品，感到非常感恩。雖然周柏豪未有明言是誰，但言談間流露出的成功感，已足以令歌迷對他的新作品充滿期待。

周柏豪表示一位他非常欣賞的「楊」姓女歌手在社交平台分享他寫的作品。(胡凱欣 攝)