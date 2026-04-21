Jisoo哥哥金政勳被指控家暴　發聲明「割蓆」表示嚴重損害其名譽

BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）昨日（20日）透過經理人公司BLISSOO發表正式聲明，與哥哥金政勳「割蓆」，嚴正澄清涉及家暴與性侵的醜聞「與藝人及公司完全無關」。聲明中強調，Jisoo自年少起便投入練習生生活，長期與家人分居，對其私人生活的細節既無從得知也無法干涉。

Jisoo哥哥再陷醜聞。（ig@sooyaaa__）

Jisoo（金智秀）的親哥金正勳（YouTube@Biomom Official）

Jisoo的哥哥金政勳的指控持續引起熱議

最近有關Jisoo的哥哥金政勳的指控持續引起熱議，他被控涉嫌強制猥褻女直播主、侵犯未遂、偷拍，以與家暴妻子等。而其妻於社交平台亦公開多張驗傷證據，揭露金政勳曾施暴、施水刑、性虐待及偷拍等行為，並坦言長期生活在恐懼中，她因擔心新聞會被壓下，所以不敢輕易對外求救。嫂嫂則表示相信Jisoo並不知情，同時呼籲外界切勿將事件牽連至她身上。

Jisoo哥哥被爆性侵未遂和酒駕。（ig@sooyaaa__）

Jisoo（金智秀）的親哥金正勳（YouTube@Biomom Official）

Jisoo（金智秀）的親哥哥金正勳遭新婚妻子控訴，她長期遭受金男暴力毆打、精神控制、甚至性侵與強迫拍下性愛片等種種殘忍行徑。（the qoo）

Jisoo（金智秀）的親哥哥金正勳遭新婚妻子控訴，她長期遭受金男暴力毆打、精神控制、甚至性侵與強迫拍下性愛片等種種殘忍行徑。（the qoo）

Jisoo公司發聲明

針對Jisoo遭受誤解和網絡惡評的情況，BLISSOO公司表示：有部分不實報導試圖將事件與Jisoo連結，已嚴重損害其名譽及人格，公司將採取法律行動應對，並呼籲停止散播謠言。此外，公司否認任何家族化運作，強調未有任何家人參與決策或獲取報酬，也未向金政勳提供支援。BLISSOO最後強調，此事件不僅對Jisoo個人造成影響，也令其事業蒙受損害，公司及藝人將以高度法律措施捍衛清白。