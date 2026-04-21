胡子貝澳門獲獎要鞭策自己再努力　柯雨霏與有榮焉：好為佢自豪

日前，兩位《聲秀》畢業生胡子貝及柯雨霏現身內地一活動，二人不僅分享了近期參與大型戶外演出的震撼感受，更在訪問中互爆「成長史」。當中最令人驚喜的，莫過於胡子貝那一口進步神速的廣東話，原來背後竟隱藏著一段搞笑的學習過程！柯雨霏第一次衝出香港參加活動，她感到十分興奮：「頭先見到個舞台喺個海隔離，真係好暸闊，覺得啲歌聲可以延伸得好遠咁，同環境好配合。」對於第一次在室外這麼大的場地演出時，她表示有種「好似啲歌可以傳到去好遠、好宏大咁」的感覺。

兩位《聲秀》畢業生胡子貝及柯雨霏現身內地一活動。(胡凱欣 攝)

胡子貝及柯雨霏不僅分享了近期參與大型戶外演出的震撼感受，更在訪問中互爆「成長史」。(胡凱欣 攝)

首次挑戰超巨型舞台 胡子貝：有一種「海天一色」嘅震撼

談及近期的演出體驗，胡子貝依然掩飾不住內心的興奮。他坦言這次在戶外超大舞台上表演，感覺非常特別：「咁大規模嘅室外表演真係第一次，感覺就係好闊，好暸闊，真係有種『海天一色』嘅感覺。」雖然一邊表演一邊要面對戶外的天氣變數，但那種與大自然融合的氛圍，讓二人都覺得是非常難得的體驗。

胡子貝依然掩飾不住內心的興奮。(胡凱欣 攝)

廣東話進步獲讚 柯雨霏踢爆：佢用嗰啲詞語好地道！

除了表演，胡子貝的語言能力也成為熱話。胡子貝坦言：「我覺得係學咗啲新嘅詞語，但始終發音好似仲係有少少唔準，要再努力啲。」對此，柯雨霏忍不住爆料：「我真係覺得佢講廣東話有種「退步咗」！佢學嘅詞彙量真係愈嚟愈多，仲學咗好多比較本土嘅講法。」但胡子貝則覺得自己說廣東話真的要「看狀態」：「呢樣嘢真係要睇狀態。如果我狀態好嘅時候，我可以講得好流利；但如果狀態唔好嘅時候，我自己都唔知自己講緊乜。」胡子貝更笑指當日狀態「麻麻地」，所以說得不太順暢，他更自嘲有時狀態不好時，講出來的廣東話連自己都聽不明白：「不過我會盡力，希望可以講得好啲。」

柯雨霏忍不住爆料胡子貝廣東話「退步咗」。(胡凱欣 攝)

胡子貝更笑指當日狀態「麻麻地」，所以說得不太順暢。(胡凱欣 攝)

澳門奪獎成動力 柯雨霏：好似睇住好同學考入名校咁

提到早前在澳門獲得獎項肯定，胡子貝直言這是一份非常幸運的鼓勵，亦是他在演藝路上的新起點：「我真係覺得好幸運。呢個獎雖然係一個鼓勵同肯定，但我會將佢當成一個動力，鞭策自己要再努力啲，俾更多好嘅表演同作品大家睇。」作為戰友的柯雨霏更是替他感到無比高興，她用了一個非常貼切的比喻：「我真係好為佢開心。嗰種感覺好難形容，好似睇住自己個同學，考入咗一間好頂尖嘅大學咁，好感動，好為佢自豪。」

早前在澳門獲得獎項肯定，胡子貝直言這是一份非常幸運的鼓勵。(胡凱欣 攝)