張馳豪「滄桑男」造型亮相　自爆新Look唔習慣：連遮瑕膏都唔使搽

歌手張馳豪日前以一身深綠色西裝現身內地音樂活動，他一改以往清爽陽光的形象，以一身「滄桑男」造型亮相。張馳豪接受傳媒訪時坦言，這套造型其實是為了他即將在六月中完工的新劇角色而設。雖然張馳豪坦言自己對新Look還未完全習慣，但就大讚新造型幫他節省不少化妝時間。

張馳豪日前以一身深綠色西裝現身內地音樂活動。(胡凱欣 攝)

新造型「男人味」十足 粉絲反應兩極

對於首次以鬚根Look出席大型演出，張馳豪顯得既興奮又有一點點不習慣：「有時一醒望住自己個樣，會諗：我咁樣出去唱歌會唔會嚇親人呢？所以今日都係第一次呢個Look做大型演出，睇下大家接唔接受到。」雖然自己還在適應，但粉絲的反應倒是相當「兩極」：「有啲人直頭認唔出我，Feedback都有啲參差，有啲話：幾OK喎，Man喎。有啲就覺得唔習慣。」至於會否想長時間以此造型出現時，他笑指現在十分方便：「老實講，我覺得方便好多，連遮瑕膏都唔使搽，化妝可以快成5至10分鐘。要睇下之後表現點啦。」

新造型「男人味」十足。(胡凱欣 攝)

預告暑假出新歌 挑戰「性感」主題

談及未來的發展大計，張馳豪透露新歌已進入製作階段，預計在暑假與大家見面。他大方預告新歌將會是一首快歌，而且風格會比以往更加「大膽」：「係一首快歌。歌名同主題都幾吸引，會比較Sexy啲、性感啲、關於男女關係嘅主題。」

張馳豪透露新歌已進入製作階段，預計在暑假與大家見面。(胡凱欣 攝)

積極備戰體能賽 與隊友苦練跑 8 公里

除了忙於拍劇和籌備新歌，張馳豪近期亦積極投入體能訓練，準備參加五月初舉行的「Hyrox」體能挑戰賽。他坦言目前的狀態是「跟時間賽跑」，因為除了工作外，還要應付高強度的體能要求：「首先你要跑好多啦，總共跑成 8 公里，我平時又冇跑開步，需要時間去練，都盡力練緊。」今次張馳豪將會與隊友孔德賢一起參加雙人賽，他表示在拍劇空檔都會爭取時間操練，希望屆時能以最佳狀態完成賽事。