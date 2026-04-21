邱淑貞工藤靜香兩大女神激罕同框鬥靚　港日最美星二代同樣搶鏡

現年57歲的邱淑貞是一代性感女神，她於1987年參選港姐之後加入娛樂圈，拍完無綫劇集《新紮師兄1988》之後便進軍影壇，憑電影《赤裸羔羊》大尺度演出奠定其性感女神地位。邱淑貞於1999年與億萬富商沈嘉偉結婚後便淡出幕前，與老公育有三名寶貝女兒，成為人妻人母後她全力照顧家庭相夫教女，鮮有在幕前出現。近年她不時會陪伴有最美星二代之稱的大女沈月出席公開活動。早前她就驚喜現身曾志偉的生日慈善齋宴，幾近素顏的她依然漂亮如昔。

邱淑貞與她的三名寶貝女兒（IG@yuetyuetxx）

汪曼玲與邱淑貞。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

港日兩大女神同框鬥靚

昨日王友良於他的IG分享了他與邱淑貞以及日本女星工藤靜香聚會時的大合照，令兩大女神激罕同框。王友良留言寫道：「Always wonderful to have lovely food at lovely restaurants with lovely people! (在環境優美的餐廳里享用美味的食物，和可愛的人們一起用餐，總是令人愉悅！)」相中可見邱淑貞化上淡妝，頭髮紮起丸子頭，身穿藍色條紋襯衫搭配牛仔褲，打扮簡約casual得來又散發時尚氣息，她的臉上氣色明亮、美貌十分凍齡。而站在一旁的工藤靜香則以黑白配造型亮相，白襯衫搭黑緊身褲襯出纖細身形，俐落有型。邱淑貞的女兒沈月、沈日，以及工藤靜香女兒木村光希當日都有與媽媽同行一同聚會。

據悉今次是由王友良負責安排兩大女神見面，王友良近期與木村一家關係非常友好，很多時候香港木村一家在香港的工作都是由黃友良負責幫忙接洽，絕對是最強日本通。

在王友良 (左一) 的安排下，兩大女神激罕同框。(王友良IG)

兩大女神的女兒都有在場。(王友良IG)