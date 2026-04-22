關秀媚罕談事業黃金期失蹤原因　曾赴英留學隱藏身份：驚人認得我

現年60歲的「初代晶女郎」關秀媚，參加1987年港姐入行，隨後簽約TVB再轉戰電影圈，拍過《賊王》、《千王之王2000》、《強姦終極篇之最後羔羊》及《黑馬王子》等超過50套電影，憑藉火辣身材，成為不少男士心目中的性感女神。可惜在事業如日中天之際，關秀媚於2002年因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪而被捕，後來被判串謀妨礙司法公正入獄14日，令星途大受打擊，出獄後沉寂了一段日子，之後一度嘗試復出，參演了由王晶執導的電影《黑白戰場》，之後拍過內地劇集《暴雨梨花》，其後便隱退幕前全面息影。

關秀媚因參加1987年港姐入行。（小紅書）

「沙律」絕對是關秀媚在影壇的代表作。（《黑馬王子》劇照）

要數到性感之最，就必定是《賊王》，關秀媚在戲中大膽濕身演出。（《賊王》劇照）

遇挫折萌新想法

直至近一、兩年，關秀媚開始「復出」，積極經營社交平台拍片分享往事，更自爆已跟細她七年的前演員男友李煒尚低調結婚及離婚。近日，她又罕有披露當年在事業黃金期失蹤的原因。關秀媚在片中以一身白色優雅造型示人，她表示很多人都問她，在事業最好的時候為什麼突然停下來。她認為每個人都會遇到挫折或原地打轉、演無可演的瓶頸期，她也一樣。回想起當年決定暫別影壇的心路歷程，關秀媚坦言當時正處於迷茫期：「有一些事發生了，令我有另外一個想法，我就覺得，我是不是要改變一下生活？我是不是要離開一下？」雖然她未有明言，但網民紛紛推測其所指的「有一些事」，正是指當年的頂罪入獄風波。

關秀媚近日罕有披露當年在事業黃金期失蹤的原因。（小紅書截圖）

關秀媚透露曾到英國留學半年。（小紅書截圖）

關秀媚因為怕被人認出，所以寫自己是一個導演。（小紅書截圖）

隱藏身分赴倫敦留學

關秀媚透露當年隻身遠赴英國倫敦生活半年，沒有人知道，她去了寫劇本，也在當地認識了很多不同國家的人，了解別人的文化，生活過得十分低調，「因為怕別人認出我，我就寫自己是一個導演。」關秀媚展示了當年的學生證，在當地學校St Giles International進修。她形容那段日子讓她學會放眼世界：「世界很大的，是不是要圍繞著這些事去收窄自己的眼光？放遠點看，你會看到很多東西。才發現原本困住我的煩惱，其實很小。」關秀媚強調這段時間，她不是在逃避，而是在給自己「唞唞氣」。

關秀媚直言出一出去才發現原來世界很大。（小紅書截圖）

關秀媚強調在英國那半年時間，她不是在逃避，而是在給自己「唞唞氣」。（小紅書截圖）

闊別幕前 20 年 坦言復出「有些唔習慣」

之後她返港參演了電影《黑白戰場》，及到上海拍攝了一套電視劇《暴雨梨花》。問到當時停了半年再次拍劇，有沒有很不適應？關秀媚直言完全沒有不適應，半年很短而已，就當給自己休息一下，「反而今次我隔了這麼久，20年後，我反而有些不習慣。但慢慢地，我覺得自己又可以適應回來的。」

關秀媚在英國進修完後，回港拍攝了《黑白戰場》。（小紅書截圖）

還有內地劇集《暴雨梨花》。（《暴雨梨花》劇集截圖）