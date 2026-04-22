陳凱琳跟未來孩子打招呼願意生第四胎　產後經歷多種劇痛都能承受

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後育有三子，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢TVB後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。今年她還獲邀參加內地真人騷節目《乘風2026》（浪姐7），憑住精緻混血外貌，以及在舞台上展現出強烈反差魅力，在內地人氣急升，迅速成為社交平台的討論焦點。

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳是《浪姐7》成員之一，她透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

人生接近十分一時間在懷孕

陳凱琳的事業發展得越來越好，但她始終是以家庭為重心，且很享受做媽媽這個角色。日前她於IG分享了一段影片，竟然表示有意生第四胎再次做媽媽。陳凱琳在片中說道：「親愛的未來孩子，你們知道嗎？我總共懷孕了840天？也就是120周，30個月，等於我人生中的3年，但老實說我絕對願意再經歷一次。」明說了自己願意生第四胎，看來她亦有意與老公鄭嘉穎生第四個小朋友，隨時再做媽媽。陳凱琳在片中績說：「其實你真的不會意識到，生孩子的人生的改變有多大，直到他們出生的那一刻，還有這也會徹底改變，你的外貌，我真的沒意識到這有多重要，產後恢復之路，直到我開始劇烈頭痛，腹部劇痛，還有各種不適。」她又強調注意產後身體恢復的重要性。

陳凱琳跟未來的孩子打招呼。(IG截圖)

陳凱琳有3年時間都在懷孕。(IG截圖)

陳凱琳有3年時間都在懷孕。(IG截圖)

陳凱琳生了3個小朋友。(IG截圖)

陳凱琳願意生第四個。(IG截圖)