林敏驄後台遇「肯德基爺爺」　周潤發叫減磅：肥到似林雪你屎得呀

第44屆香港電影金像獎日前圓滿落幕，當晚擔任頒獎嘉賓的林敏驄貫徹其搗蛋作風，在台上將ViuTV直播說成是TVB，又教拍檔盧慧敏對姜濤「猴子偷桃」手勢，惹來不少網民抨擊。不過，當林敏驄遇上神級影帝周潤發，就似乎有對手，前日（20日）林敏驄在抖音分享一段短片，捕捉到他與「發哥」周潤發的爆笑對話，被發哥勒令要減肥，林敏驄笑笑反駁：「減你個頭！」

林敏驄真係「搞笑」。（資料圖片/葉志明 攝）

林敏驄教盧慧敏猴子偷桃姜濤。（資料圖片/葉志明 攝）

70歲發哥仲係咁有型。（資料圖片/葉志明 攝）

周潤發和劉偉強為朱家欣頒發終身成就獎。（資料圖片/葉志明 攝）

周潤發銀髮西裝Look撞樣「KFC爺爺」

當晚發哥以一身純白雙排扣西裝配銀髮亮相，型格十足卻被網民戲稱為「KFC上校」。林敏驄在分享的影片中以「肯德基爺爺」介紹發哥登場，發哥離遠見到林敏驄即發揮幽默本色，看著全身黑衫黑褲的阿驄語重心長說：「你減吓肥啦！」 阿驄笑著反駁：「減你個頭咩！」發哥補充說：「你拍得住林雪啦！你真係。」 甚至扮起阿驄的標誌性口音開玩笑：「哩（你）真係，哩（你）屎（死）得呀，我話你廳（聽）呀，真係。」 場面爆笑。

林敏驄喺後台捉住發哥傾偈。（抖音@林敏驄）

「肯德基爺爺」登場。（資料圖片/葉志明 攝）

發哥好高呀！（抖音@林敏驄）

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「賭神」背影重現 網民力撐阿驄：對前輩有分寸

雖然林敏驄在紅地氈及台上行為出位，但面對發哥明顯收斂不少，大讚發哥：「嘩，你咁高嘅，你咁有型嘅。」阿驄隨後請發哥對鏡頭前說兩句，發哥大方配合：「林猛衡（林敏驄）好靚仔呀，真係。」 語畢即一個華麗轉身，展現經典「賭神」背影飄然離去。

不少網民看過影片後，紛紛留言大讚70歲的發哥狀態極佳，亦有網民為林敏驄護航：「林敏驄再亂說話，都會尊重前輩的，只是有時候需要效果而已。」

賭神背影。（抖音@林敏驄）

撞樣「肯德基爺爺」。（threads截圖）

林敏驄肥咗好多。（抖音@林敏驄）