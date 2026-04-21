東張西望｜長者做微創變雙腿癱瘓　家屬指控醫院隱瞞高風險及簽紙

今日（21日）一集的《東張西望》講到 76 歲的張伯雖然患有輕微腦退化，但仍然行動自如及能正常溝通。去年張伯發現腹部有血管瘤，當時醫院血管外科資深醫生曾經多次游說張伯接受血管瘤支架手術。但苦主張生和張太「報東張」表示老人家怕做手術擔心發生意外。所以張伯和張老太一直都拒絕做手術，加上張伯當年目睹媽媽要卧床幾年終老，所以一早已向家人言明不想重蹈覆轍。

張伯。(節目截圖)

苦主張生和張太「報東張」表示老人家怕做手術擔心發生意外。(節目截圖)

醫院聯絡張伯家人 望說服老人做手術

醫院方面則聯絡張伯家人，希望由他們說服老人做手術，但大家都很擔心手術風險。不過當時醫院血管外科的吳醫生就指該手術只是一般風險：「係一個一般風險嘅微創手術，大概4至7日就可以出院。」張太指當時吳醫生用了一個數字去解釋手術的風險：「呢個手術嘅風險只有5%會癱瘓。」1月27日，張伯正式入院做手術，原本預計5-6個小時的手術，竟然到8點還未有任何消息。最後張生逐間病房打去查詢，才得知爸爸要留醫深切治療部。

醫院聯絡張伯家人 望說服老人做手術。(節目截圖)

張伯的雙腳癱瘓

翌日，張生得知一個壞消息，就是張伯的雙腳癱瘓：「醫生話我啊爸以後可能行唔到路。」張生要求見主刀醫生，主刀殷醫生打電話表示因為覺得手術成功就不需要通知家屬。

張生得知一個壞消息，就是張伯的雙腳癱瘓。(節目截圖)

張生難以理解，放工後立即趕去醫院，當時見到 ICU 醫生打算用脊柱引流法進行急救，並要求家屬簽同意書先肯做手術，同時，主刀醫生出現同家屬見面，更改口指血管瘤手術並非當初所說的低風險手術，而是不確定風險手術。父親癱瘓，手術同意書中有注明，家屬要承擔這個風險。張生則表示其實家屬都不知道同意書寫了甚麽風險，而當時醫生並沒有正面回答問題。

張生則表示其實家屬都不知道同意書寫了甚麽風險。(節目截圖)

術前要張伯做精神科檢查

張生表示，當初讓他做手術非常內疚，當日都哭了很久。張生事後向病⼈聯絡主任投訴，雙⽅在 2 ⽉ 12 號進行會議，家屬在這次會議上才第⼀次聽到有關⼿術的細節，⾄於⼿術風險再度被提升。張太表示，醫生指這個手術是高及複雜的微創手術，死亡率5%。如果知道手術風險，一定不會讓爸爸做手術。家屬不但被風險⾼嚇到，說到⽀架長度再次令到家屬感到震驚。⽀架22厘米，長度由心⼝直到肚臍。另⼀個家屬關注的疑問就是為何醫院不需要家屬簽⼿術同意書。張⽣和家⼈終於知道手術前要張伯做精神科檢查，可以跳過家屬簽⼿術同意書。張伯直到今⽇仍然要留醫，亦因為長期臥床導致出現壓瘡要做切除⼿術。

張⽣和家⼈終於知道術前要張伯做精神科檢查，可以跳過家屬簽⼿術同意書。(節目截圖)

到了這⼀刻，張伯未來亦都需要到特殊照顧的護老院居住，家屬擔心的還有張老太。張生夫婦希望醫院給個交代，不要逃避。長者患血管瘤，醫院聲稱微創手術只是一般風險，令家屬口頭同意手術，但卻不需簽同意書。直到手術後，病人癱瘓，家屬投訴才得知手術細節和真實風險，家屬為之震怒。血管手術導致病人癱瘓，但醫生卻聲稱手術成功。