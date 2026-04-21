廖子妤15年前青澀素顏舊照引網民熱話　由少女蛻變成時尚女神

第44屆香港電影金像獎剛落幕，新鮮出爐「最佳女主角」廖子妤（Fish）憑實力與個人魅力再度吸引大家關注。她在2011年參與TVB綜藝節目《變身男女Chok Chok Chok》的截圖在網絡上大熱，讓網民驚嘆她15年的蛻變之路。當年的廖子妤僅21歲，以素顏現身，青澀樸素的大馬女孩形象，而在節目改造後，搖身一變成為了一名「靚仔」。

廖子妤（fish331@IG）

當年的廖子妤僅21歲，以素顏現身。(影片截圖)

這些舊照片近日被網民在網絡上瘋狂轉載，並附上「呢個係Fish????」的驚訝字句，引起了一波熱討。不少人對比廖子妤如今散發的高級時尚感，直言她是「女大十八變」的最佳代表，稱她現在氣場完全不同。然而，面對這段或許算是「黑歷史」的過往，廖子妤並未迴避，反而幽默自嘲，直接在社交平台留言表示：「哇好醜！」她這種直率不做作的性格，不僅令人倍感親近，更贏得了新一波粉絲的支持，紛紛讚賞她EQ極高。

廖子妤15年前舊照片被網民在網絡上瘋狂轉載。(影片截圖)

網民直言廖子妤是「女大十八變」的最佳代表。(影片截圖)

廖子妤改造前及後。(影片截圖)

廖子妤徹底表現出女扮男裝的潛力

廖子妤在演藝事業中的女扮男裝演出也非常亮眼。2020年，她於ViuTV劇集《地產仔》中飾演地產公司經理「魚哥」，徹底表現出女扮男裝的潛力。為了詮釋角色，她剪短長髮、穿上西裝，更細心揣摩男性的動作與表情。最終，她的表現讓觀眾驚艷，被冠上「地產界姜濤」的美譽。不僅如此，她更收穫了大量粉絲的喜愛。

廖子妤於ViuTV劇集《地產仔》中飾演地產公司經理「魚哥」。(影片截圖)