鄭欣宜精神奕奕現身內地　疑似再參加《歌手2026》為復出做準備

38歲的鄭欣宜近日現身內地，被粉絲野生捕獲全新造型，一頭金髮的她，身形明顯消瘦了不少，整個人散發著自信與活力。不少網民猜測，她4可能正在為《歌手2026》，為圓滿去年因受傷退賽所留下的遺憾，這也讓她有機會將節目作為重返樂壇的重要踏板。

鄭欣宜常在內地被捕獲，網上瘋傳她將在內地歌唱節目亮相。（IG：@princejoyce）

鄭欣宜依然笑得很燦爛

從粉絲分享的合照中可以看出，她當日身穿黑色背心，笑容依然是她燦爛的標誌，整體狀態絕佳。不少粉絲在社交平台上分享與鄭欣宜偶遇的經歷，甚至激動地形容她「活力滿滿且相當風趣幽默」。面對大家的合照和簽名請求，她都一一熱情回應，顯得格外親民。

鄭欣宜依然笑得很燦爛。(小紅書圖片)

鄭欣宜復出路可謂一波三折

然而回顧鄭欣宜過去的一年，她的事業道路可謂一波三折。去年她原定參加《歌手2025》，甚至已經開始拍攝宣傳片。但在過程中，不幸因燈光設備意外受傷，導致肩頸及耳部出現問題，不得不暫停一切工作專注於康復治療。這場突如其來的意外，不僅讓她腰斬了復出的機會，也延長了她從2023年3月紅館演唱會後所展開的長時間修養期。

《歌手2025》本來是鄭欣宜神隱兩年後的復出舞台，但因為受傷而被逼告吹。（網上圖片）

鄭欣宜煥然一新再次站上舞台吸引公眾的目光

如今，健康煥然一新的鄭欣宜再次站上舞台吸引公眾的目光。隨著參加《歌手2026》的消息流出，引起了大批網民的關注及支持，紛紛留言表示期待她的復出：「看到欣宜狀態這麼好就放了！」、「期待欣宜參加《歌手2026》」。