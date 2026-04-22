炎明熹衝出國際於布拉格任表演嘉賓　再與Lilian Kan合作仙氣滿滿

21歲的炎明熹自去年簽約新公司後，她頻頻得到佳績，新歌《風旅》更在多個音樂榜上名列前茅，廣受矚目。她的工作機會接踵而至，好消息屢傳不止。日前（20日）炎明熹更衝出國際，以壓軸表演嘉賓的身份現身捷克布拉格的特羅亞城堡擔任壓軸表演嘉賓。她身穿一襲粉紅色漸變紗質長裙，搭配酒紅色寬鬆外套，造型優雅又大氣，這套充滿時尚反差感的服裝再度由理大新婚師姐Lilian Kan操刀設計，其獨特造型令人耳目一新。

炎明熹以壓軸表演嘉賓的身份現身捷克布拉格的特羅亞城堡擔任壓軸表演嘉賓。(小紅書圖片)

炎明熹穩健從容吸引台下觀眾

表演當晚，炎明熹演繹了三首歌曲，包括個人單曲《風旅》、王菲的《夢中人》以及王心凌的《當你》。她穩健從容的台風與空靈動人的歌聲深深吸引台下觀眾，也成功炒熱了現場氣氛。這次在充滿歷史韻味的布拉格特羅亞城堡上演出的機會，是炎明熹事業發展中重要的里程碑，突顯出她具備進軍國際舞台的實力與魅力。當晚她的精彩演出讓不少粉絲感到無比自豪，紛紛留言為她打氣。

炎明熹穩健從容的台風與空靈動人的歌聲深深吸引台下觀眾。(小紅書圖片)

炎明熹與Lilian Kan再次合作

炎明熹的造型選擇也是焦點所在。相比先前性感迷人的透視晚裝，此次她以漸變紗質長裙搭配酒紅外套，表現出她在時尚上的多變性與強大可塑性。不少網民激讚造型升級，「條裙好靚，同酒紅色外套好夾」、「優雅又有個性，完全係國際級水準」。Lilian Kan再次與炎明熹合作突顯她們的時尚默契，成功在充滿異國風情的舞台上打造出別具一格的形象。