郭晶晶任廣州市南沙文化會副會長親身頒獎 西裝眼鏡Look優雅知性
撰文：董欣琪
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「跳水皇后」郭晶晶曾先後在三屆奧運會中，在女子3米彈板個人及雙人跳水共獲得4金2銀，憑出眾能力備受追捧。2012年郭晶晶與霍啟剛結婚，兩人一直十分恩愛，而嫁入豪門多年的她，始終保持樸素親民的作風，親力親為照顧三名子女，一家五口幸福美滿。日前郭晶晶現身廣州出席「中國好禮・文創大賽暨2025廣州市南沙區第五屆文創大賽」頒獎典禮，更親身為得獎者頒獎！
郭晶晶擔任廣州市南沙文化會副會長
身為廣州市南沙文化會副會長的郭晶晶，已經連續五年坐鎮，她感慨地寫道：「連續五屆的文創大賽，早已超越了單純的創意盛會，更是我們踐行文化自信、推動高品質發展的生動實踐。今天的頒獎典禮上，看著台下一張張充滿活力的面孔，他們用匠心守護中華文化根脈，用創意設計講述中國故事，既讓我看到了文化傳承的無限可能，也感受到了文創產業蓬勃向上的強勁勢頭。期待大賽未來能彙聚更多優秀設計師，打造兼具溫度與力量的文化創意舞臺，更期待中國文創能乘風破浪，立足灣區、面向世界，讓世界透過一件件佳作，讀懂中國深厚的文化底蘊。」相中所見，郭晶晶以一身深色西裝Look上陣，造型大方得體，戴上眼鏡的她更顯優雅知性！