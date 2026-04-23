70歲呂良偉為汪詩詩慶祝生日　皮膚緊緻零瑕疵「AI級凍齡」成焦點

「宇宙最強」甄子丹與汪詩詩育有一對子女甄濟如（Jasmine）及甄濟嘉（James），一家四口不時一起出席活動，幸福美滿。日前汪詩詩迎來45歲生日，連日來舉行了連串慶祝活動，她在社交平台分享了多張靚相，除了一對仔女之外，呂良偉楊小娟夫婦都有出席，當中呂良偉極凍齡的樣貌就成為焦點！

汪詩詩迎來45歲生日。（影片截圖）

汪詩詩迎來45歲生日。（影片截圖）

汪詩詩迎來45歲生日。（影片截圖）

連日來舉行了連串慶祝活動。（影片截圖）

連日來舉行了連串慶祝活動。（影片截圖）

連日來舉行了連串慶祝活動。（影片截圖）

狀態Fit爆。（影片截圖）

狀態Fit爆。（影片截圖）

70歲呂良偉為汪詩詩慶生 「AI級凍齡」成焦點

相中所見，汪詩詩手執鮮花與一對仔女合照，媽媽汪徐莉君亦在場，四人齊齊合照相當溫馨。而楊小娟亦有送上祝福：「願你永遠被愛包圍，快樂不止今天！詩詩生日快樂🎂🎁🎊健康美麗！🎂🎂」當中呂良偉皮膚緊緻零瑕疵，甚至精緻到似AI！

生日快樂！（IG@sweetcil）

生日快樂！（IG@sweetcil）

溫馨！（IG@sweetcil）

呂良偉楊小娟夫婦為汪詩詩慶生。（IG@sweetcil）

呂良偉皮膚緊緻零瑕疵，精緻到似AI！（IG@sweetcil）

私交甚篤。（IG@sweetcil）

一起去旅行。（IG@sweetcil）

慶祝生日。（IG@sweetcil）

呂良偉生理年齡僅39.9歲

其實呂良偉一向是圈中的凍齡代表，即使已年屆70但不見老態，頭髮烏黑濃密狀態極佳，去年他曾公開「甲基化十種檢測」結果，顯示其心血管年齡為43歲、免疫系統44歲、內分泌系統為39歲，生理年齡綜合為39.9歲，相當驚人！呂良偉認為醫美只能改變外在，他更追求「由內而外」散發出來的活力和精神飽滿的狀態，他認為飲食是關鍵，攝取足夠營養能讓腸胃、睡眠良好，有足夠休息，皮膚便會變好，更能減慢衰老速度。此外，規律運動和調整心態也很重要。

呂良偉一向是圈中的凍齡代表，即使已年屆70但不見老態。（IG@rayluileungwai）

70歲壽宴。（影片截圖）

完全不似70歲！（影片截圖）

完全不似70歲！（影片截圖）

呂良偉每天會練習深蹲，以強化大腿和臀部肌肉，維持下半身力量。（影片截圖）

養生。（影片截圖）

養生。（影片截圖）