王大陸與女友涉查個資討錢案　結果出爐被判6個月有期徒刑

台灣演藝圈最近因多名藝人涉及閃兵案及個資法違規事件掀起軒然大波，王大陸與女友闕沐軒更成為大家關注的焦點。新北地院於昨日（22日）對此案作出宣判，針對王大陸和闕沐軒等人涉及非法利用個人資料的行為，判處兩人各6個月有期徒刑，可選擇易科罰金（台灣一種以錢代刑的制度）。同案的游翔閔亦被判3個月。同時，台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮因偽造文書罪名成立，面臨1年4個月徒刑，該判決仍可上訴。

王大陸被判6個月有期徒刑。（instagram@taluwang）

王大陸與女友涉查個資討錢案。

事件拉開了演藝圈「閃兵案」的序幕

事件起因於王大陸為逃避兵役向閃兵集團支付約360萬台幣（折合約93萬港元），但事後無法聯絡集團首腦陳志明，遂透過友人游翔閔尋求警方協助查詢對方個人資料。同時，闕沐軒則因被潘姓男子詐騙400萬台幣而將潘男相關資料提供給游翔閔，藉由江湖人士幫忙追討欠款。以上行徑均違反《個人資料保護法》，兩人堅持否認犯罪，但在法院審理後依非法利用個人資料罪遭到起訴。對於此案，游翔閔與涉事黑道人士均承認行為不當，並已與受害方達成和解；至於劉居榮則堅稱僅為「誤傳」，持續表達不認罪立場。

王大陸為逃避兵役向閃兵集團支付約360萬台幣。（instagram@taluwang）

此事件拉開了演藝圈「閃兵案」的序幕，多位藝人因涉及規避兵役而陷入爭議，包括陳柏霖、修杰楷、坤達、阿達、書偉等。其中，部分知名男星選擇暫時淡出演藝圈。例如陳柏霖已休息半載；唐振剛則轉行成為健身教練；坤達透過網路節目公開分享自身經歷；而唐禹哲因拍攝工作照片引發輿論，更一度登上熱搜話題。

修杰楷涉閃兵案。（IG@lefthere036）

陳柏霖涉閃兵案。（Instagram@chenbolin）

目前，被點名捲入閃兵案的藝人超過20人，包括當紅偶像團體「棒棒堂」一半成員：廖允杰（小杰）、邱勝翊（王子）、威廉，以及最新爆出的唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等人。

廖亦崟（威廉）涉閃兵案。(影片截圖)

棒棒堂有一半成員都涉閃兵，兵廖允杰（小杰）、楊奇煜（小煜）、劉峻緯（阿緯）及廖亦崟（威廉）默契仍在，很難想像當年他們曾鬧至「分家」。(影片截圖)