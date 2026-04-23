JACE陳凱詠只係煙幕！　YT周殷廷正印曝光為曾失婚飲食KOL？

周殷廷 (YT) 與陳凱詠 （Jace）日前（4月21日）發布親密的攬攬照，並加上一個心心符號，疑似宣布拍拖。帖文一出引起巨大迴響，有粉絲、網民大讚兩人相襯，但最終原來只是「新歌宣傳」。



YT做咩出歌，我哋要你出pool呀。（YouTube截圖/《今世情人》YANTING official）

YT周殷廷正印曝光！

正當大家都為YT周殷廷JACE陳凱詠「戀情落空」之際，周殷廷就被爆出YT真命天女另有其人！而且是一位失婚KOL-飲食界KOL梁雅琳（Hilda）。

有網民翻找以往YT演唱會花絮片，發現這位飲食界KOL梁雅琳（Hilda）也在其中出現。其後她也多次出現在YT演唱會慶功慶上。再往前翻查，原來她曾替YT執導、李幸倪跟張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》拍攝MV。另外，有網民也發現把YT演唱會花絮剪輯成的《晨星》MV，尾段拍得女方身處後台。

這位飲食界KOL梁雅琳（Hilda），曾參加《2008年度香港小姐競選》並晉身五強，其後轉戰飲食發展得有聲有色。2023年她與前夫離婚，獨力撫養一名女兒。

YT另一半曝光（ig截圖）

KOL梁雅琳與YT。（ig截圖）

KOL梁雅琳曾有過一段婚姻，現獨自撫養一名女兒。（ig截圖）

失婚KOL梁雅琳曾參選香港小姐，後來轉戰飲食界。（ig截圖）

熊仔頭舊片已經「探討」過兩人發展可能性。（YouTube截圖/FHProductionHK）

JACE陳凱詠被YT周殷廷在演唱會「英雄救美」。（YouTube截圖/FHProductionHK）

JACE陳凱詠被YT周殷廷在演唱會「英雄救美」。（YouTube截圖/FHProductionHK）

重溫英雄救美事件

其實自早年JACE在周殷廷演唱會被對方英雄救美後，兩人已被fans「炒CP」，翻找去年一段「熊仔頭」FHProductionHK YouTube頻道的影片！

片中，「熊仔頭」提起JACE被Yan Ting「英雄救美」一事，「熊仔頭」指當時JACE的表情是嬌羞樣，JACE卻不斷解釋「係尷尬呀」。及後「熊仔頭」表示，因為此事所以問了Yan Ting問題。當時JACE更驚訝問：「點解嘅？」

唔通就係呢吓？（資料圖片）

周殷廷與Jace親密照曝光疑拍拖。（IG@whoisyanting)

Jace拒絕落閘：唔會斬釘截鐵

「熊仔頭」問Yan Ting：「呢個世界有冇純友誼？」YT回答：「有，點解冇純友誼？」鏡頭再剪輯回到JACE回答同一條問題：「一定有純友誼㗎喎。」熊仔頭問JACE：「你同Yan Ting就係純友誼？」JACE：「係呀。」熊仔頭續說：「我好鍾意呢啲嘢，我成日覺得啲藝人上嚟，拋下狂言，十幾廿年之後，IG爆返出嚟。」再問：「你同Yan Ting係點樣都唔會有任何事發生？」JACE笑說：「喂，呢啲勁老土嘅問題，然之後就會勁老土，拎咗好多牌，咁都有可能嘅，但係暫時未見到呢個可能住。有種trap question（陷阱題）嘅感覺。」

當時JACE陳凱詠曾拒落閘，只回答：「咩都有可能。」（YouTube截圖/FHProductionHK）

當時JACE陳凱詠曾拒落閘，只回答：「咩都有可能。」（YouTube截圖/FHProductionHK）

睇吓JACE陳凱詠反應，可能當時已經「有啲嘢」。（YouTube截圖/FHProductionHK）

YT周殷廷又冇拒絕喎。（YouTube截圖/FHProductionHK）

應對YT大哥表白：再諗吓

熊仔頭又說：「真係純粹問，得個知字。」JACE：「我對任何嘢都唔斬釘截鐵。」熊仔頭追問：「如果有一日，Yan Ting同你講：『我YT大哥，同你JACE妹妹，我覺得我哋之間可能有更進一步關係。』JACE妹妹你會點樣應對？」JACE回答：「再諗吓再諗吓，哈哈哈。」熊仔頭又指問了Yan Ting同一個問題，JACE說：「佢點答？有片睇㗎？」

YT認真回應：大家FF太多

熊仔頭問：「萬一JACE同你講，Yan Ting我其實喜歡你很久了。你怎麼辦？」YT：「我會講，我⋯⋯er⋯⋯咁⋯⋯er⋯⋯」熊仔頭表示「算啦」：「因為Yan Ting就係好人到呢個位，我擺明亂噏，但係佢真係認真諗。」YT續說：「但係我覺得JACE佢⋯⋯點講呢⋯⋯太friend太close，可能大家FF（幻想）得太多，係咪呢？」

YT周殷廷又冇拒絕喎。（YouTube截圖/FHProductionHK）

如果YT周殷廷和JACE陳凱詠真係拍拖，咁真係恭喜晒。（YouTube截圖/FHProductionHK）

如果YT周殷廷和JACE陳凱詠真係拍拖，咁真係恭喜晒。（YouTube截圖/FHProductionHK）

出歌唔出pool

及後Yan Ting在4月22日更新動態，寫下「明天 #今世情人」的預告字句，原來JACE只是為Yan Ting新歌MV做女主角做勢，不少網民大嘆失望，並表示：「可唔可以假戲真做」、「我哋唔係要你出歌啊 要你出pool」，但有關態仔頭舊片亦不斷被網民「翻loop」。

YT做咩出歌，我哋要你出pool呀。（YouTube截圖/《今世情人》YANTING official）

陳凱詠（資料圖片)

Jace。（IG@jacechw）