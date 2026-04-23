試真D丨江美儀親試惠州海鮮餐中伏　黑店冰鮮扮新鮮官方火速查封

由江美儀領軍主持的TVB全新綜藝《試真D》，憑「實測踢爆」風格被封為「飲食版東張西望」。早前播出的惠州站一集中，主持人江美儀、周嘉洛及曾展望前往惠州雙月灣實測探店，結果驚揭當地有海鮮餐廳及平價海景公寓經營亂象，引發網絡高度關注。

《試真D》節目宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

大部分海鮮均不新鮮甚至未煮熟

節目中，團隊到訪雙月灣一間海鮮餐廳，點了一份標價118元人民幣的「7道海鮮大餐」團購套餐。惟點餐時店員直言，團購套餐內的海鮮屬冰鮮貨，要新鮮海鮮必須額外單點。為求真偽，節目組加錢點了店員聲稱的新鮮海鮮。然而上菜後發現，不論套餐內外，大部分海鮮均不新鮮、甚至未煮熟，實際出品與宣傳圖片嚴重不符：皮皮蝦疑發黑發霉；套餐中的黃金貝原來只是普通扇貝，額外單點的黃金貝才是天鵝貝；炒花甲僅得12粒花甲肉；貝殼湯含沙；而黃金海鮮炒飯更被發現只是微波爐翻熱貨色。最終餐廳只願意退回團購套餐的118元。

三位主持一起試伏。(TVB.COM圖片)

三位主持一起試伏。(TVB.COM圖片)

涉事海鮮餐廳被掛黃牌警示及責令停業整頓

此外，節目組亦實測一間標榜低價、網上評價高的海景公寓，惟主持人辦理入住時遇上溝通不暢、臨時加價等問題，體驗極差。事件曝光後隨即惹起熱議。4月21日晚，惠州市文化廣電旅遊體育局迅速回應，表示已轉交惠東縣有關部門核實處理。惠東縣當局其後公布，已組織聯合執法，對涉事度假公寓立案查處並予以查封；涉事海鮮餐廳則被掛黃牌警示及責令停業整頓。官方強調，感謝網友關注，會持續加大旅遊市場監管力度，切實規範市場秩序。不少網民大讚《試真D》敢於揭弊，江美儀亦回覆表示：「感恩！多謝大家支持《試真D》。」